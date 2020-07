El juez Ramos Padilla rechaza el intento del ex ministro Garavano de apartarlo del caso D´Alessio – Télam

Alejo Ramos Padilla, Juez Federal de Dolores

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó este lunes un nuevo intento del exministro de Justicia del Gobierno de Cambiemos Germán Garavano de apartarlo de la causa en la que se investiga a una supuesta asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal y la extorsión integrada, entre otros, por el detenido falso abogado Marcelo D’Alessio.

El magistrado resolvió rechazar “in limine” (desde el umbral) la recusación planteada por el ex funcionario, que sostenía que Ramos Padilla no puede investigarlo porque él había promovido su juicio político desde el Poder Ejecutivo; pero ocurre que la acusación ante el Consejo de la Magistratura fue posterior al inicio de la investigación por lo cual no podría usarse como causal de apartamiento.

En su presentación, Garavano hacía referencia a una presentación en su contra formulada por una persona que vio el caso en la televisión y lo denunció; algo que según sus cálculos ocurrió después de que el gobierno de Mauricio Macri intentara avanzar en el juicio político de Ramos Padilla, pero el juez le respondió que el hecho investigado formaba parte del expediente “mucho antes”.

El exministro es investigado en el marco de las acusaciones que lo señalan como parte de las maniobras tendientes a direccionar las declaraciones judiciales del financista Leonardo Fariña en la causa conocida mediáticamente como “la ruta del dinero k”.

“El hecho ya formaba parte de la investigación mucho antes de que el Dr. Garavano formulara el pedido de juicio político con el que pretende sustentar ahora su petición de apartamiento”, dijo el juez.

“Y por más que tal suceso no hubiera sido aún explícitamente tratado en un resolutorio, ya se había analizado la existencia de una asociación ilícita dedicada al espionaje, y el tribunal poseía elementos de prueba vinculados con el ‘direccionamiento´ de las declaraciones de Fariña, como así también las operaciones de espionaje e inteligencia ilegal que se habrían llevado adelante contra su ex abogada, Giselle Robles, que como dijéramos, también se encuentra imputada en orden a esos hechos”, sostuvo el juez Ramos Padilla en la resolución a la que accedió Télam.

Añadió que “de este modo, si se admitiera el razonamiento que propone el ex Ministro de Justicia, cualquier persona que considere que el material secuestrado en un allanamiento o en un dispositivo electrónico lo puede involucrar judicialmente -como ocurre en el caso podría rápidamente denunciar al magistrado que lo ordenó ante el Consejo de la Magistratura antes de que analice la prueba, y así lograr ilegítimamente su apartamiento”.

“El planteo resulta absurdo, pero se torna sumamente delicado cuando se repara que en esta causa se investiga una organización paraestatal con fuertes vínculos con funcionarios de los tres poderes del Estado, que llevaba adelante acciones de inteligencia y de espionaje con fines político-judiciales y la presentación la formula quien fuera Ministro de Justicia de la Nación”, remarcó el magistrado.

Sostuvo que “la situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que el motivo que fundó su pedido de juicio político se vinculó precisamente con el trámite de la causa FMP 88/2019 (el Caso D´Alessio). De tal modo, se entrelazan razones personales e institucionales y se busca que un magistrado sea apartado de una investigación específica debido a que un Ministro del Poder Ejecutivo lo denuncia precisamente por tramitar dicha investigación”, lo que “ya no sólo afectaría la garantía del juez natural, habilitando sencillas maniobras para apartar ilegítimanente a un juez, sino que también pondría en riesgo la división de poderes, principio fundamental de nuestro Estado Constitucional de Derecho”.