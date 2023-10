El juez Rosenkrantz le exigió al gobierno «reaccionar» ante la violencia de Hamas

El vicepresidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz, se expresó a favor de Israel en medio del conflicto bélico con Palestina y le exigió al gobierno de Alberto Fernández «reacción», en un marco en el que el grupo terrorista Hamas tiene rehenes argentinos.

Las palabras del magistrado se dieron en el acto de ayer lunes 30 de octubre, organizado por la DAIA, en repudio a los ataques terroristas de la organización Hamas contra la comunidad judía e Israel. Allí, Rosenkrantz pidió a la dirigencia política que redoblen los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes argentinos en Gaza: «La Argentina debe reaccionar«.

El acto se realizó por la tarde en el Hotel Four Seasons del barrio porteño de Retiro, donde no también asistió Ricardo Lorenzetti, otro de los miembros del máximo tribunal, y un amplio abanico de políticos de distintos espacios, entre los que se destacaron Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Patricia Bullrich, ex candidata de Juntos por el Cambio que acaba de sellar su alianza con Javier Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre, y Horacio Rodríguez Larreta, otro ex candidato presidencial del PRO además de jefe de gobierno porteño.

Gaza reportó cientos de muertos en una nueva ofensiva de Israel «sin precedentes»

Allí, frente a todos estos dirigentes, Rosenkrantz se refirió a la guerra desatada en Medio Oriente, donde respaldó a Israel y acusó a Hamas de perpetrar actos terroristas. «Hay momentos en los que el mal libera todas sus fuerzas sobre el mundo y se manifiesta en su versión más pura e inequívoca. Se convierte en un mal radical. Eso es lo que ha sucedido en Israel», dijo en el inicio de su discurso.

En ese marco, se refirió al «odio» de parte de los terroristas que atentaron contra la población civil del pasado 7 de octubre y recordó los crímenes cometidos: «Hombres y mujeres han sido víctimas de un salvajismo brutal. Bebés decapitados, violaciones masivas, ancianas secuestradas, familias enteras masacradas mientras dormían, jóvenes fusilados mientras bailaban por la paz».

El ex presidente de la corte sostuvo que no puede haber «ambigüedades» frente a los asesinatos cometidos por Hamas y que tampoco hay «lugar para la justificación». «Intentar una justificación no haría sino incrementar el despropósito de la ofensa», manifestó.

Fue en ese momento en el que consideró que «Israel tiene derecho a defenderse» y que además «tiene la obligación de hacerlo».

Con duras críticas a ONU, Israel advirtió que «no habrá cese de fuego» si Hamas no abandona Gaza

Asimismo, Rosenkrantz exigió el apoyo a Israel del mundo entero, pero en especial a las «democracias occidentales». «El desafío de Israel es complicado porque la defensa tiene que ser eficaz, de modo que estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás«. Sin embargo, aclaró que «Israel debe actuar a la altura de los ideales morales que ha defendido a lo largo de su existencia y que su existencia corporiza».

Por eso también se dirigió a los argentinos judíos y no judíos, porque considera que tienen la «misma obligación» de repudiar los hechos de violencia cometidos por Hamas. «La Argentina tiene un deber adicional a los de otros países del mundo civilizado: la Argentina debe reaccionar», exclamó.

Por último, envió un mensaje a los presidenciables y a la dirigencia política: «En este marco institucional quiero aprovechar para decirles cuál es la reacción que muchos de los que estamos aquí esperamos: tenemos la esperanza de que, llegados a la presidencia de la Nación, sabrán comprometer todos los recursos a su alcance para intentar las opciones diplomáticas y las previstas en el derecho internacional para obtener la libertad de los secuestrados y su pronto regreso a casa».

Más tarde, Lorenzetti también habló y afirmó que «se está pidiendo por la gente que sufre como consecuencia de una situación muy trágica y, al mismo tiempo, estamos hablando de 40 años de democracia. Lo que queremos hacer es un gesto todos los argentinos».

JD / ds