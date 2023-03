El kirchnerismo se alió con Olmedo y busca reagruparse en Salta

En Salta una parte del kirchnerismo se alió al ex diputado y dirigente político Alfredo Olmedo en un intento de acomodar al Frente de Todos en la provincia, donde no solo no pisa fuerte sino que en las últimas elecciones prevalecieron fórmulas que escaparon a la grieta nacional. De esta forma, el espacio buscó reagruparse para definir las candidaturas que le permitan arrebatarle el poder a Gustavo Sáenz, un peronista distante del oficialismo nacional que irá por la reelección.

Se trata del frente «Avancemos» lanzado en enero de 2023. Su fórmula para la gobernación de Salta está compuesta por Emiliano Estrada, exministro de Eduardo «Wado» de Pedro, y Carlos Zapata, ex larretista y actual diputado por «Ahora Patria», el espacio que fundó Olmedo tras dejar su banca en el Congreso cuando todavía pertenecía a las filas de Juntos por el Cambio.

Elecciones desdobladas y «anti-grieta» en Salta

La política nacional y subnacional corren por diferentes caminos en varias provincias, en especial en el noroeste argentino (NOA). Si bien en Salta el Partido Justicialista es la fuerza predominante, los políticos que estuvieron a cargo del Ejecutivo no necesariamente se alinearon ideológicamente con los referentes nacionales sino que por contrario marcaron su propia impronta.

En 2015 Gustavo Sáenz (izquierda) fue candidato a vicepresidente de Sergio Massa. En 2019 asumió como gobernador de Salta con el frente heterogéneo Partido Identidad Salteña.

Así lo demostró Gustavo Sáenz, el exitoso armador político que sucedió a la era de Juan Manuel Urtubey tras doce años en el poder. Su trayectoria tiene un sello peronista cargado de un pragmatismo que le permitió en un momento incluir en sus alianzas hasta al PRO, en una provincia donde ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio como tales no existen.

El excandidato a vicepresidente de Sergio Massa alcanzó el ejecutivo provincial en 2019 a partir de un frente heterogéneo con slogans del estilo de “no mezclar lo nacional con lo provincial” y “dejar de lado la grieta”, planteando de esta forma una especie de tercera vía a Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

De esta manera, con el 54% de los votos el actual gobernador salteño demostró que la grieta, entendida como un concepto exclusivamente nacional -y hasta porteño-, no resultó un buen negocio en la provincia del NOA. Así fue como dispuso en octubre de 2022 desdoblar las elecciones provinciales, tal como habían hecho Jujuy, Tucumán y Río Negro, para evitar quedar pegado al derrotero nacional en el marco de la polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

El multifacético frente Avancemos

En ese contexto, los dirigentes de la oposición de Salta fueron tejiendo alianzas interpartidarias de cara a los comicios adelantados del 14 de mayo. En especial luego de que el Partido de la Victoria, cercano a la figura de Cristina Kirchner, rechazara integrar la alianza oficialista de Gustavo Sáenz.

De izquierda a derecha: candidato a vicegobernador Carlos Zapata, candidato a gobernador Emiliano Estrada y el candidato a intendente de Salta Felipe Biella.

Así surgió el multifacético Avancemos, liderado por una parte del kirchnerismo salteño y referentes del olmedismo que se ofertarán como parte de la oposición al gobernador actual. La fórmula está encabezada por Emiliano Estrada, exministro de Economía de Urtubey (en 2017); candidato a vicegobernador junto a Sergio Leavy (en 2019). En 2021 dejó el cargo de subsecretario de Relaciones Provinciales del ministerio del Interior de la Nación, cartera conducida por el camporista «Wado» de Pedro para asumir como diputado nacional del bloque del Frente de Todos, algo que -casualmente- no especifica en su bio de Twitter.

«Decidimos por mayoría formar parte del Frente Avancemos, Emiliano Gobernador», anunció el diputado provincial Ramón Villa el pasado 10 de marzo, quien, ante las críticas, enfatizó que se trata de «un proyecto provincial» que nada tiene que ver con lo nacional. «No tiene que haber dudas de que Emiliano es peronista y a nivel nacional jugará para Cristina«, aseguró.

Carlos Zapata saltó de las filas de Juntos por el Cambio a Ahora Patria, el frente conformado por el exdiputado y empresario salteño Alfredo Olmedo.

En tanto, Estrada no escatima en sus críticas al presidente Alberto Fernández en el marco de las discusiones internas de la coalición oficialista. A nivel local, esto se mezcla con su rol de «opositor» al gobernador peronista de Salta que supo ser cercano a Sergio Massa, la tercera pata de la coalición oficialista.

Por otro lado, la fórmula la completa Carlos Zapata, del frente Ahora Patria del exdiputado Alfredo Olmedo. El empresario, seguidor de Donald Trump y Jair Bolsonaro, cobró notoriedad en su época como diputado por sus posturas «antiderechos», por defender la «mano dura» y por haber sido el único legislador en votar en contra de la limitación del beneficio del 2×1 contra los represores de la dictadura.

La elección de Zapata como candidato a vicegobernador provocó la escisión entre los referentes provinciales del kirchnerismo, como Verónica Caliva, referente del Movimiento Evita y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) local que anticipó que no participará de la fórmula integrada por quien dice tener «muchas coincidencias» con Javier Milei.

En Salta capital, el candidato a la intendencia será Felipe Biella, de Salta Independiente, el tercer eslabón de Avancemos.

Más allá de la política local, un detalle curioso es el nombre elegido del frente pareciera aludir al diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien en 2017 se mostró cercano a Olmedo. En declaraciones radiales, el exdiputado de Juntos por el Cambio afirmó que el espacio de Milei podría sumarse a Avancemos.

No obstante, el referente libertario no tiene nada que ver con Avancemos, a pesar de los rumores que circularon en los últimos días. «No hay ninguna alianza con el kirchnerismo. La Libertad Avanza y Milei no apoyan a ningún candidato a gobernador en Salta. Javier Milei no va a jugar en Salta«, confirmó a PERFIL una fuente cercana al diputado libertario.

En tanto, el diputado libertario todavía no confirmó si optará por un armado subnacional en la región del NOA para apuntalar su candidatura a presidente. Al único que por el momento apoyará como gobernador es a Ricardo Bussi de Fuerza Republicana en Tucumán, quien buscará desbancar al peronismo que gobierna desde 1983.