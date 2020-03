El kirchnerismo se congregó a partir de un acto del Instituto Patria y llamó a “no desmovilizarse”

El kirchnerismo se congregó hoy a partir de una convocatoria del Instituto Patria encabezada por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el senador Oscar Parrilli, presidente de ese centro de estudios, y llamó a “no desmovilizarse” para “defender el gobierno que tanto costó conseguir”.

El encuentro, bautizado “Nuevos Escenarios, Nuevos Desafíos” y que marcó el inicio de actividades de la organización, se desarrolló en el gremio de trabajadores telefónicos FOETRA, en esta capital.

De Pedro reseñó que el kirchnerismo pasó “cuatro años de persecución, donde los servicios de inteligencia estaban en las puertas del Instituto Patria y de nuestras casas, y persiguiendo a nuestros familiares”, aludió, en referencia al gobierno de Mauricio Macri.

El referente de La Cámpora reivindicó a la vicepresidenta Cristina Fernández porque “se convirtió en un ejemplo eterno, resistió como nadie, puso el cuerpo y su familia, siguió peleando y coordinando; fue y es el ejemplo de resistencia de los últimos años para las futuras generaciones y eso lo tenemos que internalizar”.

Asistieron los ministros Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres), Nicolás Trotta (Educación), Tristán Bauer (Cultura) y Roberto Salvarezza (Ciencia), además de los ministros bonaerenses Daniel Gollán (Salud) y Estela Díaz (Mujeres), entre otros, según pudo saber Télam.

“Estamos iniciando este cuarto año del Instituto Patria siendo gobierno, y eso no es poca cosa”, destacó Parrilli, quien llevó al auditorio los saludos del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y la ex ministra de Cultura Teresa Parodi, ambos vicepresidentes del centro de estudios. Añadió que “estemos contentos de lo que estamos haciendo, no lloremos ni pidamos clemencia, tengamos convicción e ideas”.

“Somos parte del gobierno de Alberto Fernández y nos conduce Cristina”, remarcó el legislador, ex secretario general de la Presidencia y ex director de la AFI durante el kirchnerismo.

Por su lado, Arroyo sostuvo que el Frente de Todos “no cree en el derrame” sino que la recuperación económica “se desarrolla de abajo hacia arriba” y anunció que el Gobierno está ejecutando “en modo prueba”, con la intención de lanzar este mes, un “sistema por el cual el puestero de la esquina y el quintero van a poder vender por el celular”.

“No hay otro espacio político con la capacidad de organización que tenemos todos los que nos sentimos parte de esta nueva épica que está atravesando la Argentina”, expresó, a su vez, el ministro Trotta.

Salvarezza ratificó que las “primeras medidas” del Gobierno “son las que se pensaron en el Instituto Patria” y agradeció el “apoyo” tanto del Presidente como de Fernández de Kirchner.

Por su parte, Gómez Alcorta consideró que el movimiento de mujeres “fue la actora más dinámica y la sujeta política más vital y antineoliberal” durante los cuatro años de administración de Juntos por el Cambio, a la vez que advirtió que “no es posible pensar la justicia social sin feminismo”.

La apertura estuvo a cargo de Claudia Bernazza, la diputada que reemplazará a Daniel Scioli ante su designación como embajador en Brasil y coordinadora de comisiones del Instituto Patria. “Vamos a continuar con los cursos, charlas abiertas y eventos culturales, porque la consigna que nos han dado Cristina y Parrilli ha sido no desmovilizarnos. Y, en esa movilización, formarnos para defender un gobierno que costó muchísimo conseguir”, concluyó Bernazza.