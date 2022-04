El kirchnerismo sigue avanzando sobre los gremios

De acuerdo al esquema que viene trazando la CGT, este martes fue el turno de normalizar la seccional oeste comprendida por tres distritos clave: Merlo, Moreno y Marcos Paz; de alta densidad política, hambre e inseguridad.

Por lo que supo Mundo Gremial participaron 73 organizaciones confederadas y se alcanzó la unidad en un esquema de triunvirato compuesto por José Medina de Camioneros; Walter Correa (Curtidores) y Luján Cotone de los docentes privados de SADOP; todos gremios afines al kirchnerismo/Cámpora.

Participaron el gobernador Axel Kicilof, el diputado nacional Máximo Kirchner, los tres intendentes y legisladores locales. También es de destacar la presencia del secretario general de la UOM, Abel Furlan, junto a otros dirigentes sindicales como Omar Plaini.

«Nadie más que nosotros y nosotras queremos la unidad. Cristina nos dijo que confiemos en la gente y supimos construir la unidad. La unidad es para mejorar la calidad de vida del pueblo», sentenció Kirchner.

En otro pasaje y haciéndole guiño a Furlán dijo: «Es verdad que la pandemia nos trajo muchas dificultades pero no nos puede ganar la autocompasión. Hay que construir fuerzas para recuperar el poder adquisitivo del salario. Abel me contaba que un trabajador de la UOM ganaba unos 2000 dólares a fines de 2015 y hoy ganan 900; el compañero Correa me dijo que eran 1500 dólares y ahora les pasa lo mismo que a los de la UOM».

Por supuesto, entre los oradores estuvieron Walter Correa y Furlán. Se abre una nueva etapa en el sindicalismo donde como contó este medio las bases no ven representación en las cúpulas en el sentido de que los más jóvenes sienten en el kirchnerismo el discurso confrontativo que es lo que los refleja en sus ideales.

El trasvase generacional viene acompañado, entonces, de trasvase ideológico; algo que el sindicalismo ortodoxo mira con recelo. Lo mismo que el empresariado.