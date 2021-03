El Kremlin evita hablar de Guerra Fría, aunque aclara que está listo para cualquier escenario – Télam

Dmitri Peskov se neg a comentar las conjeturas

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, se neg a comentar las conjeturas sobre una nueva guerra fra con Estados Unidos, pero dej claro que Rusia se prepara para todos los escenarios.

“Observadores y expertos se ganan la vida con semejantes pronsticos. Por nuestra parte, confiamos siempre en lo mejor, pero estamos preparados para lo peor siempre”, declar a los periodistas.

El representante del Kremlin seal que “el presidente (Vladimir Putin) manifest claramente su deseo de continuar las relaciones entre los dos pases a pesar de todo, porque ello est en el inters del mundo entero”. “Ahora bien, no podemos dejar de tomar en cuenta las palabras del Sr. Biden”, agreg, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso llam a consultas a su embajador en Washington, Anatoli Antonov despus de que el presidente Joe Biden, respondiera con una afirmacin a la pregunta de si “cree que Putin es un asesino”. Al da siguiente, al ser consultado por la prensa sobre esas declaraciones, Putin dijo: “El que lo dice lo es”.

“Cuando se da una valoracin a otras personas o a otros Estados y pueblos, es como si uno se mirara en el espejo”, expres el lder ruso e invit a su par estadounidense a mantener un debate en directo, alegando que “sera interesante para el pueblo de Rusia y Estados Unidos al igual que para otros pases”.

Entre las reacciones internacionales, se destac la del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien elogi la respuesta con “clase” de Putin, a quien se acerc en los ltimos aos.

“Las declaraciones de Biden sobre Putin no corresponden a un jefe de Estado, no son aceptables. Putin respondi con mucha inteligencia y clase” asegur el presidente turco, que an no se entrevist con el mandatario estadounidense desde su llegada a la Casa Blanca.