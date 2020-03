El legislador tucumano, Ricardo Bussi, confirmó que tiene coronavirus

Ricardo Bussi.

Uno de los pacientes infectados con coronavirus confirmados esta noche en la provincia de Tucumán por el Ministerio de Salud de la Nación es el legislador Ricardo Bussi, según confirmó él mismo en un comunicado de prensa en el que aclaró que se siente bien.

“En el día de la fecha recibí los resultados de los análisis que me realicé y quiero comunicar que dieron positivo”, aseguró el legislador del bloque Fuerza Republicana en un texto que lleva su firma y que fue distribuido anoche.

“En los últimos días, estuve en contacto con un sinfín de personas que acudieron a mi oficina por audiencias”, explicó Bussi y aclaró que se encuentra bien: “Me encuentro en buen estado de salud, sin fiebre, tomando todos los recaudos necesarios”, escribió.

El legislador estaba en cuarentena desde la semana pasada tras sentir los primeros malestares a su regreso de un viaje del exterior. Es por eso que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, ordenó controles a los legisladores que estuvieron el martes en una sesión a la que asistió Bussi.

Un total de 41 nuevos casos de coronavirus se registraron en el país, uno de los cuales se investiga como “transmisión comunitaria”, en una jornada donde el presidente Alberto Fernández aseguró que su prioridad es la “salud” de los argentinos y adelantó que mañana, en una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los intendentes del conurbano se darán a conocer medidas para mitigar el impacto del aislamiento en los sectores más afectados.

De los nuevos 41 casos, 12 se detectaron en habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, 8 en territorio bonaerense, 8 en Córdoba, 7 en Chaco, 5 en Tucumán y 1 en Misiones, informó el Ministerio de Salud que detalló que con estos nuevos casos se elevó a 266 el número de infectados en el país, de los cuales 4 fallecieron.