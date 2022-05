El líder independentista catalán Puigdemont renunció a la dirección de su partido

El líder independentista catalán Carles Puigdemont, instalado en Bélgica tras un intento fallido de separar a Cataluña de España en 2017, anunció este martes que abandona la dirección de su partido.

«No presentaré mi candidatura a la renovación de la presidencia del partido» Juntos por Cataluña (JxC), afirmó el actual eurodiputado de 59 años en una carta dirigida a los militantes de la formación nacionalista publicada en su cuenta de Twitter.

Avui he fet saber als afiliats de @JuntsXCat la convocatòria del congrés nacional i la meva voluntat de no presentar-me a la renovació com a president del partit. És una decisió presa de fa temps, per les raons que exposo en la carta que us comparteixo. Ens veiem a Argelers! pic.twitter.com/KkDhY8nCgP

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 3, 2022