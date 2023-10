El líder laborista Starmer se comprometió a una ‘década de recuperación nacional’

Keir Starmer, líder del Partido Laborista y potencial próximo primer ministro del Reino Unido, según las encuestas, marcó este martes su territorio en el panorama político británico durante el congreso anual de su fuerza en Liverpool, con miras a las próximas elecciones nacionales, con la promesa de una «renovación nacional».

En lo que podría ser su último discurso en una conferencia antes de las próximas elecciones, Starmer esbozó su estrategia argumentando que el Partido Laborista tiene lo necesario para revertir el declive que experimentó el país bajo 13 años de Gobierno conservador.

Prometió construir «la próxima generación» de nuevas ciudades, junto con 1,5 millones de viviendas, como parte de una «década de renovación bajo el Partido Laborista», una promesa que recibió el aplauso más fuerte de la conferencia.

En ese sentido, proclamó un futuro de «ciudades más bellas, pueblos más prósperos y nuevos espacios verdes», marcando un tono ambicioso para el Partido Laborista bajo su liderazgo.

«Pondremos palas en la tierra, grúas en el cielo y construiremos la próxima generación de nuevas ciudades laboristas», dijo acerca de su compromiso de redefinir el paisaje urbano británico.

I grew up working class.

I’ve been fighting all my life.

As Prime Minister, I’ll fight for you. pic.twitter.com/5OhxUExvT3

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 10, 2023