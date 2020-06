El listado de los detenidos: quién es quién y qué función cumplían

Ya son 19 las personas detenidas, entre ex espías, ex funcionarios y ex policías. El juez federal Federico Villena los habría detenido para evitar obstrucción de Justicia.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, detuvo a 19 personas en la causa por el espionaje ilegal “M” desarrollado durante el gobierno de Cambiemos, todos integrantes de la denominada banda “Super Mario Bros”, y buscan intensamente a otras tres.