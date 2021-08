El mayor experto en coronavirus de EE UU pone fecha al final de la pandemia

Desde el estallido del coronavirus en todo el mundo, expertos de cada país han pasado a ejercer de portavoces de los gobiernos y a convertirse en la cara conocida de la pandemia. En España fue el epidemiólogo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, mientras que en EE UU ese papel lo ejerció Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense.

Fauci, que durante el mandato de Donald Trump destacó por sus mensajes contrarios a la opinión negacionista del entonces presidente estadounidense, también ganó fama por sus predicciones sobre el virus.

Esta semana, en una entrevista con NBC News, Fauci se aventuró a poner fecha al fin de la pandemia. “Si pasamos el invierno, creo que podríamos conseguirlo en la primavera de 2022”, aseguró.

Fauci consideró, sin embargo, que controlar la expansión del virus está “en las manos” de Estados Unidos, donde la variante delta ha provocado un pico de hospitalizaciones, pero donde muchos aún rechazan vacunarse guiados por teorías conspiratorias.

El principal epidemiólogo de EE UU, Anthony Fauci, durante una entrevista en la Casa Blanca en Washington DC. EFE / EPA / SHAWN THEW

En otra entrevista para la National Public Radio (NPR), el experto abundó en la fecha propuesta para el fin de la pandemia, la primavera de 2022. “Si todas las cosas salen como queremos y conseguimos que la inmensa mayoría de las personas se vacunen, creo que a medida que avance el otoño e invierno, podríamos comenzar a tener un buen control a medida que nos adentremos en 2022“, indicó Fauci en esa entrevista.

No obstante, el epidemiólogo ha advertido de que “dependerá totalmente” del nivel de vacunación en EE UU. “No puede haber 90 millones de personas aptas para vacunarse que no estén vacunadas y esperar que pueda hacer una buena predicción sobre dónde estaremos, porque cuando hay personas sin vacunar, en la medida en que no lo están, tenemos la posibilidad de que el virus siga circulando, mutando, formando más variantes y metiéndonos de nuevo en otra situación similar o peor que la delta”, ha alertado Fauci.