El médico presidencial aconsejó a Alberto Fernández en pleno ASPO restringir al máximo las reuniones interpersonales

Alberto Fernández y Fabiola Yañez junto a Chien Chia Hong y Sofía Pacchi

En pleno ASPO, uno de los funcionarios que mejor conoce a Alberto Fernández, le alertó que corría riesgos de contagiarse Covid-19 si no restringía su trabajo no solo al ámbito de privacidad de la Residencia Presidencial de Olivos.

El 17 de junio del 2020, Federico Saavedra, titular de la Unidad Médica Presidencial, le aconsejó al presidente que tenía que minimizar al máximo posible “las reuniones interpersonales”. Esa alerta, que en su momento se difundió en los medios de comunicación, hoy toma otra trascendencia tras darse a conocer el registro de las visitas a Olivos.

Desde marzo del 2020, mes en el que empezó a regir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reglamentó las normas para el llamado Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en el que se enunció que todos los ciudadanos debían vivir bajo Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), hubo miles y miles de ingresos a Olivos.

Noticias relacionadas

Hoy esas planillas dejan al descubierto un nuevo escándalo ya que el Presidente no llevó a cabo las medidas recomendadas y eso le costó una denuncia en la Justicia por posible incumplimiento de una medida gubernamental que él mismo puso en ejecución. El ASPO y el DISPO se implementaron con el decreto16/2020.

La difusión de los documentos oficiales que registraron los ingresos y egresos no fueron solo de funcionarios o de personas que de modo irrefutable accedieron a Olivos por motivos vinculados al trabajo del Jefe del Estado. Desatado el escándalo por el llamado “Olivosgate”, el propio Presidente se defendió de las críticas, con tono firme y por momentos no tanto, en una entrevista que dio el jueves pasado a la radio AM 750: “Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles. Y seguí trabajando. ¿O querían que me quede encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país”.

En un comunicado oficial, Federico Saavedra, dejó asentado cómo debía pasar la cuarentena el Presidente, algo que no se cumplió: “Considerando la situación actual en relación a la pandemia de COVID-19 y observando la progresión en el número de casos positivos registrados en el ámbito del AMBA, que evidencian un significante aumento de la circulación viral, es mi responsabilidad recomendarle al Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal”, expresa en sus primeros párrafos.

“Resulta imprescindible en este momento extremar las medidas de prevención y cuidados, evitando exposiciones de riesgo para su salud. Es menester adecuar el cumplimiento de sus funciones a las normativas de distanciamiento social preventivas y obligatorias, como así también cumplir con las medidas de protección personal”, aclaraba.

“Recomiendo que solamente se consideren viajes o reuniones presenciales para asuntos de vital importancia e impostergables y con comitivas reducidas”, agregaba el escrito.

Pero nada de esto sucedió. Las planillas de entradas y salidas de Olivos demuestran que durante los meses de cuarentena impuesta al resto de la sociedad, el Presidente y la primera dama, Fabiola Yáñez, mantuvieron una infinidad de reuniones.

Entre los visitantes que ahora se encuentran denunciados ante la Justicia se encuentran, además de Fernández y Yáñez, algunos de los más frecuentes visitantes a Olivos durante la cuarentena del 2020.

Quienes se encuentran en el ojo de la tormenta son Sofía Pacchi; su pareja, el empresario proveedor del Estado Nacional en el rubro de tecnología de videovigilancia, Chia Hong Chien; otro de los asesores de Yáñez, Emmanuel López y también su pareja, Fernando Consagra; el adiestrador del perro presidencial, Ariel Alonso Zapata; el veterinario del collie Dylan, Lautaro Romero; y la actriz Florencia Peña, que contó que se reunió con el Jefe de Estado para defender la industria de la actuación.

Aquel día, el 17 de junio de 2020 en el que el médico oficial le recomendó a Fernández que se quedara en casa e intentando evitar al máximo posible cualquier encuentro “interpersonal”, figuran ocho personas registradas con acceso y egreso a la residencia de Olivos, en carácter de convocados a “audiencias privadas”. Entre ellos están Pacchi y López.