El mensaje de Gerardo Zamora tras conocerse el elevado número de casos

Este domingo, el Ministerio de Salud de Santiago del Estero confirmó 91 nuevos casos de coronavirus en la provincia, marcando ampliamente un récord de infectados en un día y elevando la cifra total de infectados a 372 desde el comienzo de la pandemia.

Ante esto, el gobernador Gerardo Zamora emitió un mensaje sobre la situación que atraviesa la provincia y llamó a que la sociedad tome “conciencia” y actúe con “responsabilidad”, ya que desde el Gobierno “se está haciendo un esfuerzo muy grande para evitar que se propague el virus”.

El mensaje completo

La única herramienta que tenemos es la prevención, con todos y cada uno de los santiagueños actuando con responsabilidad.

Nuevo y último pedido. Tomemos conciencia!! todos, los jóvenes o los no tan jóvenes que creen que nunca se van a enfermar, los que piensan que es una simple gripe, los que creen que hay otras cosas más importantes y también a los que no les importa nada …. se está haciendo un esfuerzo muy grande para evitar que se propague el virus, eso incluye muchos sacrificios personales y económicos de una inmensa mayoría de la población santiagueña. Actuar en contrario no es algo sin consecuencias o sanción alguna para quienes actúen sin la responsabilidad que está pandemia nos está imponiendo!!.

No es un delito contagiarse y nadie debe ser estigmatizado por ello, al contrario! pero sí es un delito tipificado en el Código Penal violar las medidas preventivas que imponen las normas y protocolos vigentes sobre esta cuestión, porque esas conductas ponen en peligro la salud y la vida de los demás.

A esta altura, y viendo lo qué pasa en todo el mundo, que nadie diga que no sabe lo que tiene que hacer!!

Ruego a Dios que nos ilumine y nos guíe en este momento, y en todo lo que aún resta, hasta que podamos superar esta pandemia!!!