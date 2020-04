El mensaje del intentente de Merlo ante la cuarentena en apoyo al presidente: “Si cada uno de nosotros no hace su parte, no va a alcanzar”

Merlo trabaja en materia de prevención contra el virus.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos continúa con las tareas de limpieza y desinfección en Merlo. En medio las tareas y obras aplicadas en el municipio, el intendente Gustavo Menéndez publicó un video donde reitera el compromiso y el trabajo realizado por el municipio para luchar contra la propagación de la panemia del coronavirus en plena cuarentena obligatoria.

El sistema consiste en el hidrolavado, con el agregado de hipoclorito de sodio para realizar una correcta desinfección de los lugares. Estos trabajaos se llevan adelante en aceras, bancos, estación de trenes y plazas.

Desde el Municipio de Merlo, se están tomando todas las medidas precautorias a raíz de la actual pandemia, luego de la extensión del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional.

Noticias relacionadas

Respecto al sistema de Salud de Merlo por ahora “estamos expectantes, haciendo las obras necesarias y con nuevas obras para hacerle frente”. “Hemos hecho una terapia dentro del Hospital Eva Perón y el Estado financiará ampliación de camas de terapia intensiva”, agregó en declaraciones a RADIO LATINA.

“Se está trabajando mucho, se Dios ilumina a los argentinos y logramos evitar transmisiones la pandemia no nos golpeará tan fuerte y creo que estaremos bien”, reflexionó.

Your browser does not support the video element.

Además el Gobierno nacional le otorgó por decreto a los intendentes de todo el país el control y la fiscalización de precios buscando evitar aumentos indiscriminados, como los que se produjeron apenas anunciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

A través del decreto 351/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional concretó lo que hace días venía anunciando el presidente Alberto Fernández.

“Capacitamos con las nuevas medidas a nuestros inspectores visitante distintos comercios en nuestros municipios. Primer le hacemos una advertencia con una multa de clausura o quita de mercadería”, manifestó.

“Tenemos el problema de comerciantes chicos que recibe mercadería con aumento, se puede comprobar faltantes y sobreprecios”, agregó.