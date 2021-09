El mensaje del presidente Alberto Fernández por el fallecimiento de Rubén Proietti – NCN

Las repercusiones por la muerte del presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) , Rubén Proietti, continúan. Sumándose a políticos, pastores, referentes religiosos y distintos organismos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le dedicó unas palabras en la red social Twitter.

“Recibí con mucho pesar la noticia del fallecimiento del Pastor Rubén Proietti. Quiero enviarle mi pésame a su familia, a quienes lo han querido, a las iglesias afiliadas a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y a sus fieles”, señaló Fernández.

En abril de 2020, Proietti contó algunos detalles sobre el encuentro que mantuvo ACIERA con el jefe de Estado y agregó: “Le dije al Presidente que el versículo 1 del proverbio 21 habla que el corazón del rey está en las manos de Dios y que las corrientes de las aguas él las inclina hacia donde quiere. Y le dije que si se deja guiar por la sabiduría de Dios, de esta crisis terrible vamos a salir fortalecidos, él va a salir victorioso. Pero le aclaré que todavía no entramos en lo peor de la guerra. Por eso tenemos que depender de Dios. Nadie sabe cuándo termina ni cómo sigue esto. Ahí el hombre se emocionó otra vez”, declaró el presidente de ACIERA.

Sin embargo, la aprobación de la Ley del Aborto en Argentina generó un antes y un después en la relación entre Proietti y el presidente Fernández. En enero de este año, el presidente de ACIERA firmó un duro comunicado donde remarcó: “Y si no, miren al Presidente, cuya palabra hace tiempo ya, perdió todo peso. Decir que como católico, para él, EL ABORTO NO ES PECADO… o cuando ofende a la mayoría de los argentinos diciendo que es HIPÓCRITA por oponerse o no reconocer el aborto”.

El presidente de la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina (ACIERA) falleció este jueves 9 de septiembre a los 74 años luego de contraer coronavirus. Estaba internado en una clínica de los Estados Unidos.

