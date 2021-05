El mercado cripto se derrumbó y perdió más del 50% de valor en apenas dos semanas – Télam

El mercado de las criptomonedas atraviesa el peor momento de su corta historia luego de perder ms del 50% del total de su valor en las ltimas dos semanas

El mercado de las criptomonedas atraviesa el peor momento de su corta historia luego de perder ms del 50% del total de su valor en las ltimas dos semanas, al pasar de cerca de US$ 2,5 billones a menos de US$ 1,25 billones, de la mano de la sbita cada del Bitcoin (BTC) y de la mayora de criptos.

Este domingo, la principal criptomoneda cotizaba cerca de los US$ 32.000, menos de la mitad de los US$ 65.000 que lleg a venderse el 14 de abril, y un 30% por debajo de los US$ 46.500 que vala el pasado domingo, segn datos del portal Coinmarketcap.

La cada de Bitcoin, que representa cerca de la mitad de la capitalizacin del mercado de las criptomonedas (la suma su precio de venta multiplicado por la cantidad en circulacin), provoc un derrumbe generalizado del resto de las cripto que, en su mayora, tuvieron prdidas de entre el 50 y hasta el 70% en los ltimos siete das.

Algunos de las cadas ms resonantes fueron las de Ethereum (-49%), Cardano (-50%), Binance Coin (-61%), XRP (-61%), Polkadot (-63%), Litecoin (-58%), Uniswap (60%), Chainlink (-60%), Terra (-75%) y PancakeSwap (-64%), entre otras.

En total, la capitalizacin del mercado cripto haba alcanzado los US$ 2,55 billones el 12 de mayo pero, este domingo, cay hasta los US$ 1,25 billones.

Esta semana, la criptomoneda recibi una dura respuesta por parte de las autoridades reguladoras de distintas partes del mundo.

A nivel local, este jueves el Banco Central (BCRA) y la Comisin Nacional de Valores (CNV) advirtieron en forma conjunta sobre los peligros de operar con criptomonedas debido a su alta volatilidad, la falta de respaldo normativo, y la posibilidad de perder lo invertido ante un eventual hackeo de las plataformas de intercambio o de no cumplir con las normas de lavado de activos.

El BCRA y la @CNVArgentina consideran oportuno alertar sobre los riesgos e implicancias de los criptoactivos y recomiendan una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para personas usuarias e inversoras.

Ms informacin ▶️ https://t.co/xq4nPSdAZy BCRA (@BancoCentral_AR) May 20, 2021

El comunicado est en lnea con lo expresado por numerosas instituciones internacionales como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y hasta el Tesoro de los Estados Unidos, que esta semana advirti que todas las operaciones superiores a los US$ 10.000 debern ser informadas al Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en ingls).

CAUSAS DE LA CADA DE VALORES

El terremoto en el mercado comenz el pasado 12 de mayo, con la combinacin de dos noticias muy malas: el mayor dato de inflacin interanual en los Estados Unidos en 13 aos y el anuncio de la empresa de autos elctricos Tesla de que dejar de aceptar Bitcoin como forma de pago por sus vehculos elctricos, citando el uso intensivo de energa de la moneda.

En aquella jornada el BTC lleg a cotizar a US$ 47.400 por unidad, una cada del 19% en menos de 24 horas, pero no sera el final de la cada.

El segundo y ms duro golpe lleg el pasado viernes, cuando el gobierno de China reiter una advertencia de que tiene la intencin de tomar medidas enrgicas contra la minera de criptomonedas como parte de un esfuerzo por controlar los riesgos financieros, despus de haber prohibido das atrs a sus bancos a aceptar criptomonedas como forma de pago.

“Ms de la mitad de los US$ 410.000 millones gastados en la adquisicin de las tenencias actuales de Bitcoin ocurrieron en los ltimos 12 meses y alrededor de US$ 110.000 millones se gastaron en comprarlo a un costo promedio de menos de US $ 36.000 por moneda””

De esta forma, el mercado retrocedi a niveles de enero y borr ganancias de cuatro meses, una cada similar a la experimentada a principios de 2018 aunque ms pronunciada ya que, en aquella oportunidad, el retroceso del precio de los activos haba demorado un mes.

Segn un informe de la firma Chainalysis sobre las transacciones en la cadena de bloques (Blockchain), ms de la mitad de los US$ 410.000 millones gastados en la adquisicin de las tenencias actuales de Bitcoin ocurrieron en los ltimos 12 meses y alrededor de US$ 110.000 millones se gastaron en comprarlo a un costo promedio de menos de US $ 36.000 por moneda.

Esto quiere decir que la gran mayora de las inversiones que ingresaron al mercado en los ltimos meses tendrn prdidas a menos que la moneda vuelva a negociarse por sobre los US$ 36.000, inform Bloomberg.

La marcada volatilidad de Bitcoin se debe a que, por un lado, est en manos de pocas personas, lo que significa que las fluctuaciones de precios pueden aumentarse durante los perodos de bajo volumen, y que, por otro, su operacin est fragmentada en ms de una docenas de plataformas que operan bajo diferentes estndares.

Esto se debe a que las criptomonedas carecen de una estructura de mercado centralizada similar a la de los activos tradicionales.