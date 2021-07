El Mercado Unión celebró su 110° aniversario al servicio de la comunidad bandeña

El Mercado Unión cumplió 110 años y el municipio organizó un festejo especial con sorteos de importantes premios entre todos los locatarios, respetando las medidas de bioseguridad.

En la mañana del sábado, la dirección del Mercado Unión organizó un agasajo particular en el que se realizó el sorteo de ordenes de compra y un televisor Smart TV LED. Además se compartió una torta entre todos los presentes.

En la oportunidad, estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Claudia Acuña; la escribana municipal, Maria Laura Tula Rizo y la directora del Mercado Unión, Teresa Lobos quienes compartieron la celebración junto a los locatarios de diferentes sectores del tradicional centro comercial.

Sobre este nuevo aniversario, la directora Teresa Lobos, manifestó: “No quisimos que el cumpleaños del mercado pase desapercibido, reunimos a los puesteros con más antigüedad para soplar las velitas en la mañana de este sábado y en el marco de este nuevo aniversario también durante la semana pasada se realizó un reconocimiento post mortem a dos locatarios que perdieron la vida por causa del COVID-19”.

Agregó: “De a poco se van cumpliendo las mejoras que el edificio necesita, no ha sido fácil desde el comienzo de la pandemia la obra ha ido lenta, pero se realizaron mejoras en el sector de calle Rivadavia, en el sector de ropa y se encuentra en ejecución los arreglos del techo y se creará un entrepiso para poder habilitar nuevos puestos en un futuro próximo”.

Asimismo, Nardo Ahuatt, de 80 años de edad brindó su testimonio como locatario de un puesto de venta de carnes rojas desde hace 66 años, “Desde antes de los 14 años ya estaba trabajando con la venta de carne aquí en el Mercado Unión, desde entonces ha sido mi fuente de ingresos que me permitió mantener a mi familia. No tengo nada malo que decir de este lugar, es como una segunda casa para nosotros, un lugar de encuentros donde vemos a diario a muchos vecinos queridos de la ciudad. Para ellos buscamos siempre ofrecer productos de excelente calidad, con honestidad y esto nos ha garantizado una clientela fiel y gracias a ellos podemos decir que desde el comienzo de la pandemia no han bajado las ventas”.

Agregó: “Asimismo agradezco a la actual dirección, Teresa siempre está cuando la necesitamos y nos ha demostrado que de a poco el mercado va mejorando como todo lo merecemos”.