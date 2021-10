EL MILAGRO DE MILEI | 7 miradas

The Economist. El señor Milei está listo para convertirse en diputado nacional por la Argentina. En la primera ronda de votaciones del 12 de septiembre (técnicamente una forma de primaria), la alianza que lidera obtuvo el tercer mayor número de votos en la ciudad de Buenos Aires, el único lugar donde figuraba en la boleta. Se había registrado menos de dos meses antes de las elecciones. Si los resultados se repiten en noviembre, lo que es probable, podría ganar dos escaños en el Congreso. Esto convertiría a Milei en el primer autor autodenominado libertario en la legislatura argentina, dice Martin D’Alessandro, politólogo de la Universidad de Buenos Aires.

«Long live libertad, maldita sea! » proclamó Javier Milei, economista de 50 años, en un encuentro de aficionados al cómic en Buenos Aires en 2019. Iba disfrazado de General Ancap, personaje que inventó y que es el líder ficticio de Liberland, un terreno que cubre siete kilómetros cuadrados que se disputan entre Croacia y Serbia y que un político libertario checo declaró soberano en 2015. Ancap es un acrónimo de anarcocapitalista, una corriente de libertarismo que busca abolir el estado en favor de mercados libres sin trabas. La misión de superhéroe de Milei es «patear a los keynesianos y colectivistas en el trasero».

Milei ganó el reconocimiento como invitado excéntrico en programas de entrevistas y eventualmente se convirtió en el economista más entrevistado del país en televisión y radio. Un autoproclamado profesor de sexo tántrico y ex líder de una oscura banda de rock, afirma no haberse cepillado el cabello desde que tenía 13 años, prefiriendo dejar que “la mano invisible” haga el trabajo. Sus cinco mastines llevan el nombre de economistas, entre ellos Murray Rothbard, un anarcocapitalista, y Milton Friedman, uno más convencional. Para “volver a hacer de Argentina una gran potencia”, quiere reducir las regulaciones, bajar los impuestos y eliminar el banco central. No le gusta el aborto, porque cree que la libertad es inalcanzable si no se puede nacer primero. Pero el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal, al igual que la mayoría de los narcóticos.

El libertarismo está encontrando un terreno fértil entre los jóvenes. Un candidato en la lista de legisladores de la ciudad de Milei tiene 18 años y todavía está en la escuela secundaria. “Mi generación ha crecido en recesión, obviamente eso me hace pensar que lo que hemos intentado hasta ahora no está funcionando”, dice Iñaki Gutiérrez, un joven de 20 años que votó por Milei.

Lilia Lemoine, una cosplayer que tiene más de 100.000 seguidores en Instagram y es maquilladora de Milei, promueve sus ideas publicando ocasionalmente selfies obscenos con camisetas con lemas como «Mercado libre y propiedad privada».

Algunos analistas ven a Milei como parte de un resurgimiento de ideas liberales de todo tipo. Ricardo López Murphy, economista liberal y ex candidato presidencial, compitió después de una pausa de diez años de la política y obtuvo el 11% de los votos en la capital (se postuló dentro de la principal coalición opositora). José Luis Espert, un candidato liberal en la provincia más amplia de Buenos Aires, donde vive un tercio de los votantes del país, obtuvo el 5% de los votos allí. En las primarias llenas de gente de Argentina, esos son números grandes. “Esta es una respuesta contra la lógica peronista de resolver todos los problemas a través del Estado”, dice Lucas Romero, analista político, refiriéndose al movimiento que ha gobernado Argentina durante la mayor parte de los últimos 70 años.

El interés por el libertarismo también refleja una reacción violenta contra la política convencional. El particular tipo de peronismo promovido por la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta de 2007 a 2015, dejó a Argentina con una moneda en la que nadie se fía, una inflación altísima y un estancamiento económico. La oposición, en el poder entre 2015 y 2019, acumuló deudas pero no logró mejorar las cosas. “Si el kirchnerismo se ha convertido en el establishment, el libertarismo se ha convertido en la reacción al statu quo”, dice Juan Germano, director de Isonomía Consultants, encuestador. Casi la mitad de los votantes no se identifican con ninguno de los grandes partidos, frente al 39% en 2019. La participación fue la más baja desde que se introdujeron estas elecciones en 2011. Milei, que ataca al gobierno y a los miembros de la oposición juntos como un «político» casta”, es un gran ganador, pero otros partidos, como los marxistas, también obtuvieron resultados récord.

De hecho, muchas de las personas a las que atrae Milei son más convencionalmente de derecha, opuestas a políticas gubernamentales como la legalización del aborto y la creación de una cuota para personas trans en puestos gubernamentales. «Me aliaré con todos aquellos que creen que la izquierda es el enemigo», dijo Milei a The Economist. Recientemente firmó una carta patrocinada por Vox, un partido ultranacionalista en España, que critica “el avance del comunismo” en el mundo de habla hispana. Incluso el cambio climático, afirma, es una «mentira socialista». Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, y José Antonio Kast, un candidato presidencial de extrema derecha en Chile que actualmente ocupa el segundo lugar en las encuestas, respaldaron a Milei.

¿Durará esta creciente popularidad? «Si el próximo gobierno logra estabilizar la economía, el discurso de Milei perderá su atractivo», dice Sergio Berensztein, consultor político. Los terceros lo han hecho bien antes en la capital, especialmente en tiempos de crisis, solo para implosionar poco después.

No obstante, Milei está teniendo un impacto. El jefe del principal partido de la oposición ha adoptado su término «casta política». Incluso el presidente Alberto Fernández parece nervioso. Le dijo a una audiencia joven poco antes de las primarias que ser rebelde debería significar abrazar la “cultura hippy y rock” y “mayo de 1968”, no ideas “liberales” que, dijo, “causaron catástrofe y miseria a millones”. Puede que Liberland no sea rival para los 2,7 millones de kilómetros cuadrados de Argentina, pero el general Ancap está conquistando terreno en la batalla de ideas.