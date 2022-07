El ministro de Defensa británico se bajó de la carrera para suceder a Boris Johnson

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, considerado uno de los favoritos en la carrera para suceder al primer ministro Boris Johnson, anunció hoy que no se postulará al cargo al que sí se presentará la exministra de Igualdad británica Kemi Badenoch.

«Después de considerarlo cuidadosamente y discutirlo con colegas y familia, tomé la decisión de no presentarme a la contienda por el liderazgo del Partido Conservador», escribió en Twitter, y explicó que desea concentrarse en su tarea actual y «garantizar la seguridad del país».

Expresando su gratitud hacia quienes le «prometieron» su apoyo, deseó buena suerte a todos los candidatos. «Espero que podamos rápidamente volver a concentrarnos en los temas por los que fuimos elegidos», agregó.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2

