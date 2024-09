El ministro de Justicia, la diversidad y las leyes

El ministro de Justicia de la Nación causó controversia con sus dichos sobre diversidad sexual. “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos”, afirmó.

Diversas leyes nacionales garantizan la diversidad sexual y la no discriminación, como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Reproducción Asistida y el Código Civil y Comercial de la Nación. A nivel internacional, diversos organismos se han pronunciado sobre la identidad de género y la diversidad sexual. En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la primera resolución de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género.

Cúneo Libarona fue citado por la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados para que diera explicaciones sobre lo que sucedió en materia de políticas de género en los meses que lleva esta gestión y qué acciones se van a desarrollar. Exclamó: “Acá hubo mucha hipocresía de género, por suerte el Ministerio no existe más”, y fue muy duro con la gestión anterior, dejó en claro que “para este Gobierno la violencia no tiene género”.

Abrió la sesión, la diputada Mónica Macha, presidente de la Comisión. Explicó que el ministro había sido convocado para que explicara el porqué del fin de las políticas de género y del cierre de la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. “Las mujeres y diversidades necesitamos políticas públicas, la experiencia nos ha enseñado que son temas complejos, la desigualdad de género existe y se debe trabajar para lograr instancias de igualdad”, dijo.

A continuación, le dio la palabra al ministro Cúneo Libarona, que expresó que daría una “explicación completa e inédita. Creemos en la transparencia de los actos de Gobierno. Concluirán que estamos haciendo algo serio, con educación, con sanción”. “No somos unos improvisados -siguió el ministro-, me he formado en una escuela de respeto a los derechos humanos (…) en una familia cristiana, fui a un colegio jesuita. Me recibí de abogado con medalla de oro, escribí muchísimos libros, estudié en muchos países”.

“¿Qué es lo que encontramos en el ex Ministerio de la Mujer? Hipocresía del género, cinismo”, aseguró. “Las cifras de violencia no disminuyeron -continuó-, por el contrario, se incrementaron”. Dijo algo por lo que fue abucheado: “Rechazamos la diversidad sexual que no se condice con la biología”. La diputada Carla Carrizo lo interrumpió: “Es una falta de respeto, no importan sus opiniones, tiene que atenerse a la ley”.

El ministro continuó citando al presidente Javier Milei con sus distintas frases referidas al género: “Los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas humanos, dejaron atrás la lucha de clases por la pelea ridícula y antinatural del hombre y la mujer”. Los diputados lo interrumpieron varias veces. El ministro, de manera enojada, casi les gritó: “¿Quieren saber cuál es la idea del Gobierno? Es esta, escuchen”.

“La violencia no tiene género, nos afecta a todos. Hay que cambiar el camino, la solución no es gastar millones de pesos en cosas que no sirven. Este gobierno va a ser implacable, mano dura. El gran objetivo es proteger a las familias. El Ministerio de la mujer no resolvió los problemas. Eran políticas ideológicas, selectivas. Hoy la ex ministra de la Mujer está investigada por no defender a quien debía” dijo, haciendo referencia a Ayelén Mazzina y a Fabiola Yáñez.

Sobre el plan de trabajo, explicó que la secretaría de Derechos va a funcionar en la ex ESMA, que va a haber abogados para acompañar a las víctimas y ayuda económica en casos fundados. “Se necesita voluntad política. Basta de ministerios inútiles, basta de ideología, Vamos a ordenar los derechos de todos por igual. La violencia no tiene género”, culminó.

A pesar de que Cúneo Libarona dijo que se atendría a la ley, sorprende que desconozca la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que tiene jerarquía constitucional, de conformidad con lo que establece el artículo 75, inc. 22 producto de la reforma constitucional de 1994 que modificó el régimen de los tratados internacionales.

Sus dichos importan serias violaciones y por ello, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Régimen de los Tratados, su incumplimiento le podría acarrear a nuestro país responsabilidad internacional.

Pero lo que es más grave, imponen un pensamiento único muy consecuente con todo autoritarismo. El ministro reivindica su catolicismo que adquirió en establecimientos religiosos. Expresa que tanto los gays (homosexuales), como los divorciados entre otras categorías que no coinciden con la suya, deben ser rechazados.

¿Qué quiso decir Cúneo?, ¿retrotraerse a la Edad Media e imponer una suerte de inquisición. Estas ideas se acercan al último proceso militar, al pensamiento de Videla. Pero también pueden relacionarse con la situación imperante en el Irán de los Ayatolás, o en el de los talibanes en Afganistán o en el accionar de ISIS. No se pueden expresar conceptos tan peligrosos sin medir sus consecuencias.

Las más importantes organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han manifestado su preocupación. Qué daño grave a la imagen de un gobierno producen estas expresiones. Quienes deseamos que su gestión sea exitosa para bien de las presentes y de las futuras generaciones, no podemos sino advertirle que modifique estos comportamientos que lo llevan al fracaso.