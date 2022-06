EL MISTERIO DEL AVIÓN VENEZOLANO IRANÍ | PAÍS DE BOLUDOS | PDB

#PaisDeBoludos #PDB #avion

El misterio del avión venezolano iraní. El boeing 747 de Emtrasur, o de Mahan Air que espera la resolución de la justicia en Ezeiza. Los antecedentes del capitán Gholamreza Ghasemi y su tripulación mixta de iraníes y venezolanos, muchos de los cuales han sido señalados por sus presuntos vínculos con el terrorismo internacional, particularmente con Hezbollah.

Hay varios datos del avión que no cierran, entre ellos el piloto, la amplia tripulación, los vuelos muy multidestino, los viajes llevando contrabando del amigo de Macri el ex presidente paraguayo Horacio Cartés. Nombres cambiados, datos cambiados. Cosas raras.

¿Esto determina culpabilidad? Más vale que no, pero sí amerita que se investigue. Y esto no significa entrar en el show mediático opositor de denunciar cualquier pavada, vincularlo con Nisman, denunciar por encubrimiento y etc. De hecho creo que el gobierno hizo muy mal en salir a contestar estupideces de forma desorganizada cuando lo actuado fue correcto.

Y un poco la conclusión a la que llegamos fue esa, un hecho atendible, las razones y el por qué, una oposición que es un mamarracho, un gobierno que contesta mal y un músculo progre que sale a bajarle el precio. Historia típica de la Argentina reciente.

Federico Simonetti (conducción y guión), Julián Urman (dirección y guión), Juan Martín Gené (guión periodístico), Lara Margaritini (edición y cámara), Rocío Puente de Diego (edición y cámara), Jésica Jacqueline Schifino (edición y cámara), Emiliano Aybar (búsqueda de materiales visuales), Juan Bautista Selva (animaciones), La Vieja Flores (diseño gráfico), Federico Winer (producción ejecutiva).

