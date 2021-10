El momento en el que un político iraní es abofeteado en un acto

La toma de posesión de un gobernador iraní fue interrumpida por un hombre que subió al escenario y le dio una sonora bofetada. Según el Daily Mail, el agresor es un miembro de las fuerzas armadas de Irán.

Abedin Khorram fue nombrado gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de Irán, y fue abofeteado por «un miembro de las fuerzas armadas» durante la ceremonia, según la agencia de noticias Fars, vinculada al régimen.

Khorram es un ex comandante provincial del CGRI y, según informes, fue secuestrado en el pasado por las fuerzas rebeldes sirias. Después de subir al escenario para su discurso inaugural, el hombre subió al escenario y abofeteó a Khorram en la cara. El sonoro bofetón resonó con potencia por los altavoces.

El motivo del ataque no está claro, pero hay un informe que dice que el hombre no estaba contento porque la vacuna contra la Covid-19 de su esposa había sido administrada por un profesional de la salud masculino.

El personal de seguridad accedió al escenario de inmediato y sacó al agresor a través de una puerta lateral, derribando una cortina mientras lo hacían.

Khorram regresó y bromeó: «No lo conozco, por supuesto, pero deben saber que, aunque no quería decirlo, cuando estaba en Siria, el enemigo me azotaba 10 veces al día y me golpeaban».