El motivo por el que Alemania cancela los mercadillos de Navidad

Los casos confirmados de coronavirus vuelven a subir de forma preocupante en buena parte de Europa. Por ello, los Gobiernos de distintos países europeos están estableciendo nuevas restricciones y medidas, sobre todo dirigidas a las personas que no se han vacunado, para evitar un crecimiento exponencial de los contagios en el continente.

En el caso de España, la incidencia acumulada continúa su escalada y ha superado la barrera de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Unas cifras que no se superaban desde hacía dos meses. Pero la situación es especialmente grave en otros países del entorno como Alemania, que está teniendo que cancelar los próximos eventos de cara a la Navidad de este año para evitar una nueva oleada de contagios.

Cancelación de eventos por Navidad para evitar aglomeraciones

En este sentido, desde el Instituto Robert Koch han alertado de una «Navidad terrible» por el incremento de casos en todo el país. Este miércoles se han registrado un total de 68.366 nuevos casos, a lo que se suman las bajas tasas de vacunación en el país. De hecho, en determinadas zonas de Alemania la población inmunizada apenas alcanza el 60%.

El presidente del citado instituto, Lothar Wieler, ha advertido que las próximas fiestas de Navidad se verán perjudicadas si no se toman medidas ahora. Asimismo, aseguró que el país necesita aumentar el porcentaje de vacunación contra el coronavirus y ha solicitado el cierre de bares y establecimientos de ocio nocturno, así como la clausura de eventos multitudinarios.

Por esta razón, muchas ciudades de Alemania están teniendo que cancelar sus emblemáticos mercadillos de Navidad, como es el caso de Munich. «El Christkindlmarkt de Múnich en Marienplatz y sus alrededores no seguirá adelante. El alcalde Dieter Reiter canceló el evento luego de consultas con el equipo de crisis para eventos extraordinarios. La razón es la situación extrema del coronavirus en Munich», detalla el ejecutivo de la ciudad en un comunicado.

«La situación extrema en nuestros hospitales y las tasas de infección en aumento exponencial no me dejan otra opción. Desafortunadamente, el Mercado de Navidad de Múnich no puede llevarse de esta manera. Cualquier otra cosa provocaría un aumento injustificable del riesgo de infección y enviaría una señal errónea, especialmente a todos los empleados de nuestros hospitales, que están trabajando al límite», ha destacado el alcalde de la ciudad.

Nuevas restricciones para las personas no vacunadas

En la capital de Alemania también se han anunciado nuevas restricciones y se han cancelado los eventos tradicionales para estas fechas del año. Así, algunos mercadillos navideños como el de Dahlmen tampoco podrán celebrarse este 2021 debido a la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad.

Además, Berlín ha puesto en marcha una serie de restricciones destinadas a las personas no vacunadas contra la covid-19. Aquellas personas que no tengan la pauta completa de vacunación no podrán entrar a establecimientos de ocio, como restaurantes o salas de cine.

Aportar un resultado negativo en una prueba diagnóstica ya no será suficiente para acceder a otros espacios, como gimnasios o museos. Entonces, será necesario entregar el certificado de vacunación o de recuperación tras haber pasado la enfermedad.