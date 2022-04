El MotoGP tiene un efecto multiplicador en lo que es la economía regional

Así lo consideró el senador José Emilio Neder durante un diálogo con Radio Panorama. Además se refirió a la actualidad del Partido Justicialista y consideró que «el peronismo necesita una revitalización de las estructuras militantes en todo el país, con una interna a través de las PASO».

El senador José Emilio Neder mantuvo un diálogo con Radio Panorama durante el cual se refirió a la importancia de la fecha del MotoGP que se concretó el pasado fin de semana en el autódromo de Las Termas, destacando el «efecto multiplicador» que el evento tiene en la economía regional y en el posicionamiento de la provincia en el tablero turístico global.

«Al MotoGP viene gente de todo el mundo y eso permite una reubicación del turismo en el norte argentino. Las Termas y Santiago están sacando una ventaja importante. Entendemos que trasciende el evento deportivo -que es muy importante- pero el espacio de conocimiento pone a Santiago del Estero en el contexto mundial», consideró.

Consultado sobre el encuentro de diálogo que el Partido Justicialista mantuvo el viernes con su Congreso Partidario provincial indicó que «el mensaje político que siempre se da, reavivando nuestras banderas, es el compromiso de mantener esta unidad en el proyecto del gobernador Zamora del cual el peronismo es parte importante para el desarrollo de la provincia en un avance como nunca ha tenido, con proyectos superadores que podemos disfrutar todos los santiagueños y que han ido marcando una logística de desarrollo».

Neder se refirió también al supuesto quiebre que se vive en el seno del Frente de Todos, entre alineados con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Al respecto, Neder puso de relieve que «el presidente es el arma ejecutora de un proyecto de unidad del peronismo y lo lleva adelante con su impronta tomando decisiones en las prioridades que él considera».

«Obviamente que no se puede conformar el pensamiento de todas las fuerzas. Nosotros vamos a acompañar y respetar las decisiones que se tomen porque todas son conformaciones políticas dentro del mismo partido. El Frente de Todos va a continuar unido, no tenga dudas, tendrá dispares ideas, pero eso no significa que no esté unido», expresó.

El legislador evaluó además que «hay una realidad que es la política de la llamada grieta, más fabricada por la prensa que por la realidad de los argentinos. En esa grieta hay posicionamientos totalmente distintos, pero en el Frente de Todos se piensa de manera equilibrada una propuesta de una Nación popular, que defiende a los trabajadores, que crea empleos. Del otro lado, del de la derecha, hay un país financiero, donde el Estado no debe estar activo, las reglas deben ser marcadas por el mercado. En esa mirada queda afuera el pueblo que necesita igualdad de posibilidades».

Finalmente, consideró que el peronismo «necesita una revitalización de las estructuras militantes en todo el país, con una interna a través de las PASO a nivel nacional, para que el pueblo peronista ponga sus candidatos.

«Estas reglas se deben poner en práctica de nuevo para fortalecer la democracia y los partidos políticos«, concluyó.