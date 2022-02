El mundo al revés

Ferdinand Amunchásteguy. Desde hace tiempo, los argentinos nos hemos acostumbrado a las marchas, casi igualamos en este hábito a los nuestros hermanos Mayores, como diría el Papa Francisco, ya que seguramente hemos superado los 40 años de peregrinar reclamando, con justicia o no, alguna cosa que nos es negada. Finalizadas las vacaciones de Enero -lo que coincide con la Feria Judicial- ya hemos iniciado el tránsito que procura la satisfacción de algún anhelo. Sin embargo, esta vez, lo deseado es lo que no debería pedirse en una República.

Aunque el Gobierno ha intentado alejarse del tema, y soslayando la cuestión, se ha referido exclusivamente al respeto que le asigna a las manifestaciones populares, lo cierto es que conspicuos integrantes o ex integrantes del mismo, han aportado su opinión favorable al desplazamiento de los miembros de la Corte Suprema con distintos argumentos, ninguno vinculado al verdadero motivo de su remoción, que es la imposibilidad de obtener pronunciamientos que le agradaría recibir, y que se enmascaran bajo la forma de una ineficaz gestión en razón de las demoras que se advierten en sus pronunciamientos.

Ciertamente, la Constitución Nacional ha previsto la remoción de los Jueces para el caso de no desempeñar adecuadamente su función, lo que quita razón a cualquier movilización, salvo que, justamente, lo que se pretenda es ejercer presión sobre el Poder Judicial, sabiendo de antemano que no existen los motivos que se alegan para justificar la acción. No deja tampoco de llamar la atención que la cabeza visible del evento haya sido un Juez, el Dr. Ramos Padilla, cuyo hijo ha mejorado la memoria que de él se poseía. No todos recuerdan sus inicios en la etapa del proceso, en la que actuaba como secretario de un Juzgado que no se caracterizaba por el respeto y buen trato de sus detenidos. Devenido Juez Federal al arribo de la democracia, impulsado por Mario Sábato persona de su relación, mantuvo una conflictiva relación con la Cámara Federal de la que dependía por los ostensibles atrasos que se advertían en el trámite de los procesos a su cargo. No obstante haber obtenido en su provecho, que la Corte Suprema -que ahora denosta por los mismos motivos- le concediera una suspensión de los términos procesales para no caer él, en incumplimiento de esos plazos.

Tampoco llega a comprenderse que se concediera la posibilidad de nominar como «delincuentes» a los miembros del Alto Tribunal, ya que es sabido que, mientras tiene la obligación de denunciar, debe concretar cualquier circunstancia de ese tipo en una presentación formal para que sea investigada. En resumidas cuentas, que la actividad desplegada ayer en compañía de D’Elia, Boudou, M. Mendoza y otros dirigentes, solo evidencia el deseo de algunos, de que desaparezca la Justicia independiente para ser reemplazada por el modelo que se expuso en la breve caminata que se desplazó alrededor de los Tribunales.

Llamativamente, Julio Piumato -secretario de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional- natural antagonista de la Corte en sus luchas sindicales, se manifestó en contra de la marcha programada y la del próximo Jueves -contramarcha en apoyo de la Corte- y es que debemos coincidir que cien personas más o menos no dan razón a una idea, y, sin duda, inducen a apartarse de la Ley Suprema que ha previsto adecuadamente el remedio que debe aplicarse si fuesen ciertos los sucesos atribuidos.

Finalmente, no puede soslayarse el hecho de que los miembros que la integran no resultan ajenos al origen político del Gobierno. Lorenzzetti fue nombrado Juez por el entonces Ministro de Justicia de Nestor Kirchner, Rossatti quien llega a la Corte, acompañado por Rosencratz, sin que se sepa que haya renegado de los principios que lo hicieron apto para el cargo ministerial.

Existiendo una vacante que el Gobierno no ha decidido cubrir hasta el momento, no se advierte la razón para suponer que la actual Corte es ineficaz para cumplir con su tarea, aunque algunas de sus decisiones no le plazcan al Ejecutivo o a sus integrantes. Lo cierto es que la Constitución es clara al señalar que el pueblo no gobierna sino por medio de sus representantes. Eso hace que lo actuado se convierta en una actividad casi sediciosa, agravada por haber estado al frente de la misma un magistrado que se encuentra disciplinariamente sometido a sus superiores administrativos. En este caso, la misma Corte que propone echar.

Cada vez con más precipitación, nos acercamos al mundo del revés, los honestos son cuestionados por los transgresores, los corruptos se adueñan de la moral y los Funcionarios sólo parecen preocupados de sus peculios particulares, casi parece el gemido de unos pocos, recordar las palabras del creador de la bandera «AY PATRIA MIA»