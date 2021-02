El mundo busca nuevas estrategias para frenar el coronavirus ante la escasez de vacunas – Télam

La carrera que el mundo libra contra el coronavirus para concretar mayor nmero de vacunaciones parece ya no respetar reglas ni estrategias sanitarias, por cuanto la demora en la produccin de los antdotos ha impulsado a varias naciones a buscar soluciones temporarias para frenar la pandemia, que ya ha causado casi 108 millones de contagios y se acerca a los 2,4 millones de muertes.

Las autoridades sanitarias francesas, por ejemplo, aconsejaron hoy aplicar “una sola dosis” de la vacuna a las personas que ya tuvieron la enfermedad, convirtindose en el primer pas que formula esta recomendacin.

Los pacientes que tuvieron Covid-19 “desarrollaron una memoria inmunolgica tras la infeccin. La dosis nica de la vacuna desempear as un papel recordatorio”, explic la Alta Autoridad de Salud francesa (HAS), en una recomendacin que todava no recibi el aval del Gobierno.

La HAS recomienda tambin que la inyeccin sea entre los tres y los seis meses posteriores a haber tenido Covid-19.

Sin embargo, la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) pidi “ms estudios” para validar esta solucin y mantuvo su recomendacin de que se utilicen dos dosis, tambin en aquellas personas que ya han superado la infeccin.

La cientfica jefe de la OMS Soumya Swaminathan opin que la estrategia francesa necesita ms evidencia cientfica para ser respaldada.

“Se necesitan ms estudios y ms seguimiento para, basndonos en la ciencia hasta el momento, hacer este tipo de recomendaciones. Nuestra gua sigue indicando que se utilicen las dos dosis”, contest a preguntas de los medios de comunicacin en la rueda de prensa de la OMS este viernes desde Ginebra, Suiza, inform la agencia de noticias Europa Press.

Adems, lejos de cualquier mensaje alentador, la directora de la agencia europea encargada de enfermedades, Andrea Ammon, asegur hoy que “el mundo debe ser consciente de que la Covid-19 se quedar entre nosotros“.

“Ahora parece ms probable que se quede” a que desaparezca, declar Ammon, directora del Centro Europeo de Prevencin y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en ingls), en una entrevista con la agencia de noticias AFP.

“Parece que se ha adaptado muy bien a los humanos. As que debemos prepararnos para que se quede entre nosotros”, agreg.

Las nuevas cepas

La aparicin de mutaciones del virus transformadas en nuevas cepas de la infeccin sigue despertando alarma en las autoridades sanitarias y en los laboratorios, que vienen redoblando esfuerzos en la produccin de ampollas a pesar de que algunas de sus frmulas tal vez no puedan neutralizar estas nuevas variantes.

La OMS intent hoy restar tensin sobre este tema y afirm que sabe de casos de reinfeccin con nuevas cepas del coronavirus, pese a la presencia de anticuerpos contra el virus contrados en el primer contagio, declar la cientfica Swaminathan.

“Recibimos informaciones sobre la reinfeccin con la nueva cepa del virus; hubo datos preliminares de Sudfrica que sugieren que las personas contagiadas pueden volver a infectarse“, dijo Swaminathan ante la prensa, cit la agencia de noticias Sputnik.

Seal que los cientficos investigan el grado de inmunidad contra el coronavirus de las personas que ya lo superaron, y al mismo tiempo dej constancia de que, de acuerdo con datos preliminares, la vacunacin reduce la virulencia del virus y su transmisin.

El 19 de diciembre, las autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron la presencia en el sur del territorio britnico de una nueva cepa del SARS-CoV-2 que se propaga con ms rapidez y, segn las estimaciones iniciales, podra ser un 70 por ciento ms contagiosa, si bien no hay evidencias de que esta mutacin repercuta en la gravedad de los sntomas, la tasa de letalidad, la respuesta de los anticuerpos o la eficacia de las vacunas. Otra cepa del coronavirus se registr en Sudfrica y otra en Brasil.

Mientras tanto, en todo el mundo los pases siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia y ordenando y levantando restricciones y otras medidas, en un intento por paliar las negativas consecuencias econmicas que la enfermedad viene provocando desde hace ms de un ao en todo el planeta.

En la regin se advierte un sostenido descenso de casos y consecuentemente de muertes, aunque la escasa o nula posibilidad de vacunacin masiva a las poblaciones hacen temer una segunda ola para abril o mayo, segn todas las previsiones.

En Chile, el presidente Sebastin Piera recibi hoy la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac.

Al mandatario, de 71 aos, le corresponda inocularse esta jornada segn el calendario de vacunacin dispuesto por el Ejecutivo, debido a que integra el grupo de riesgo de los adultos mayores, que tienen prioridad.

Y en Europa, la presidenta de la Comisin Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el objetivo de la Unin Europea (UE) es vacunar al 70% de la poblacin adulta para el 21 de septiembre, fecha en que finaliza el verano en el hemisferio norte.

“Tenemos el objetivo comn en la UE de vacunar al 70% de la poblacin adulta para el final del verano. Es una fecha que est muy clara”, explic Von del Leyen.

Por otra parte, Hunga se convirti hoy en el primer pas de la Unin Europea en aplicar la vacuna Sputnik V, de elaboracin rusa, que ya cuenta con registro en 27 pases luego de ser incorporada en las ltimas horas por Montenegro, San Vicente y las Granadinas y Kazajstn.