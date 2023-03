El mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer en medio de crecientes abusos y marginación

Millones de personas tomarán este martes las calles de todo el mundo para participar de marchas y otros eventos por el Día Internacional de la Mujer, en medio de retrocesos en los derechos de ese colectivo que representa la mitad de la población global.

Desde Corea del Sur a Argentina, las mujeres conmemorarán su día y harán oír su voz para denunciar una ofensiva mundial contra sus derechos y reclamar el fin de las discriminaciones y de los femicidios, en auge en países como México y Colombia.

Si bien ha habido grandes avances en decenas de países, la situación en lugares como Afganistán e Irán y los constantes crímenes y violaciones en casi todas las naciones del mundo son una amarga señal de que todavía queda un largo camino por recorrer.

Women and girls everywhere are demanding their rights – and their words reverberate around the world.

Investing in women and girls is the surest way to uplift all people, all communities and all countries.#InternationalWomensDay pic.twitter.com/CM0v9uvfgp

— António Guterres (@antonioguterres) March 8, 2023