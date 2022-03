EL MUNDO DE LOS JOVENES.

Ferdinand Amunchásteguy. Pasó por mis manos una reproducción de la “Escuela de Atenas” y advertí la cantidad de cabellos blancos y cabezas calvas que se advierten entre los personajes que concurrían a la Academia. Ese centro de cultura y ciencia, hace pensar en las diferencias con el mundo actual, en el que la vejez no solo no es valorada sino que se esconde tras numerosas maniobras. Las tinturas son el más elemental de los remedios, ya los implantes de cabello se han popularizado tanto que algunas pelucas -como la del diputado Milei- llaman la atención al ser usadas, y cabezas relevantes muestran la intervención de hábiles cirujanos que pueblan sus calvas; tal el caso del Presidente Biden que llega juvenil con sus cabellos y se aleja mostrando los años que diezmaron su cabeza. Obviamente las sonrisas ya no alcanzan para conocer la edad, pues rutilantes expresiones se dibujan en las caras, gracias a la habilidad de los que devuelven al espejo los dientes perfectos, antes, privativos de unos pocos. El mundo se ha vuelto de los jóvenes, los que obviamente lo son y de los que aparentan serlo.

Entre los primeros hay comportamientos muchas veces violentos, como los que se vieron en estos días frente al Congreso Nacional, que no expresan una idea sino una oposición instintiva al mundo en el que habitan, mientras los segundos pretenden parecerse a los primeros con una menguada fuerza pero con la misma irreflexión para actuar.

Hoy, los integrantes de “la Cámpora” representan en nuestros términos políticos esa juventud impulsiva que avanza, a zancadas, sobre los ámbitos en los que se ejerce el Poder. La renuncia a la jefatura del bloque oficialista por parte de su titular -hijo de la Vicepresidente- muestra la crudeza de sus movimientos que prioriza sus intereses sobre los de las Instituciones.

He aquí, quizás, el punto neurálgico de la confrontación entre esas dos etapas de la vida, los jóvenes se alzan contra todo lo que han heredado, su impulso lo gobiernan los nuevos paradigmas que hallaron. La diversidad de género, el empoderamiento de la mujer, el reconocimiento de los derechos que han sido soslayados durante siglos a los humildes y el rechazo a un mundo construido por esas cabezas blancas que han dejado de lado esas nuevas inquietudes.

También, seguramente, es por eso que no respetan las instituciones heredadas, la democracia republicana cede ante otras formas de democracia directa y las movilizaciones, por pequeñas que sean, parecen representar el sentimiento de la sociedad más que las convencionales elecciones establecidas para elegir a quienes nos gobiernan.

En el otro hemisferio se entabla una guerra de la que, lo único que podemos saber, es del sufrimiento de la gente según nos lo muestran los medios, que parecen haber olvidado todos los otros conflictos que la humanidad continua padeciendo. Ya no naufragan en el mediterráneo las barcas con aquellos que huyen de los estragos africanos, ya no muere gente por la pandemia ni por los desastres climáticos, aunque si estamos atentos a la piedra que se atrevió a entrar por la ventana de un despacho por la que también debe haber huido la Justicia.

Esa Justicia, justamente, que intenta ser alterada por los jóvenes que creen que es una rémora del absolutismo monárquico y no un mecanismo de protección de los ciudadanos, una justicia que intentan democratizar alterando su esencia, suponiendo que un mayor compromiso político de los Magistrados mejorará su administración, sin advertir que ese discurso es tan antiguo como Robespierre o Danton, y sus resultados no serán distintos al que aquellos lograron.

La división de los Poderes es el mejor mecanismo hallado hasta el momento para regular la vida de las sociedades y, lamentablemente, parecería existir una conspiración en nuestra dirigencia para demostrar su ineficacia y degradar las instituciones, trasmitiendo un discurso que las desluce y que pretende achacarles un fracaso, que es de sus protagonistas y no de ellas.