El mundo tiene ‘las herramientas’ para terminar en 2022 con la pandemia

El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, envió este viernes un mensaje de fin de año bajo el título «Mi esperanza de terminar la pandemia de Covid-19 en 2022», en el que sostuvo que el planeta ya tienen «las herramientas para terminar con esta calamidad».

«Después de dos años, ahora conocemos bien al virus. Conocemos las medidas probadas para controlar la transmisión: usar tapabocas, evitar multitudes, mantener el distanciamiento social, cumplir con la higiene de las manos, boca y nariz, abrir ventanas para la ventilación, testear y rastrear los contactos», destacó el director general de la OMS.

«Ahora sabemos cómo tratar la enfermedad, sus causas y mejorar las posibilidades de superviviencia para las personas que sufren cuadros severos. Con este aprendizaje y capacidades, la oportunidad de dar vuelta definitivamente esta pandemia está a nuestro alcance», agregó en el mensaje publicado en la red social Linkedin y citado por la cadena de noticias CNN.

Luego de enumerar todas «las herramientas» que el mundo desarrolló en estos dos años, como las vacunas, los tratamientos y los distintos tipos de tests, Tedros dejó en claro de qué depende el fin de la pandemia en un corto o mediano plazo: «Si terminamos con la desigualdad, terminamos con la pandemia y con la pesadilla global que todos hemos estado atravesando. Esto es posible.»

Este año terminó con una enorme brecha entre los países que pudieron acceder a la vacuna y los que no, lo que dejó al mundo muy lejos de las metas globales impuestas el año pasado por la OMS.

My 3 resolutions to support #HealthForAll in 2022.

1⃣ Vaccinate 70% of people in all countries by July 2022 to end the #COVID19 pandemic.

2⃣ Strengthen 🌍 health security by supporting negotiations on a #PandemicAccord.

3⃣ Help all countries strengthen primary health care. pic.twitter.com/7ROBRUVTN2

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 31, 2021