El municipio acompañó a organizaciones sociales en una gran caminata por Justicia por Tehuel de la Torre

La Oficina de la Diversidad dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda participó en el banderazo y marcha pidiendo justicia por Tehuel de la Torre, al cumplirse un año de su desaparición.

La movilización partió desde la Plaza de los Enfermeros situada en Aristóbulo del Valle y San Martín, y recorrió las calles Rivadavia, España, avenida Besares y avenida Belgrano, hasta llegar a la plaza Manuel Belgrano.

En el lugar, referentes de organizaciones sociales leyeron documentos de adhesión y pedidos de justicia dejando en claro que Tehuel de la Torre no desapareció, sino que lo desaparecieron.

La responsable de la Oficina de la Diversidad, Iris Castañares, destacó lo siguiente sobre esta iniciativa: «Esta propuesta se suma a las diferentes actividades que estamos desarrollando durante el mes de marzo sobre el pedido de justicia para todo el colectivo LGBTQ+, por la lucha de las mujeres, para pedir justicia para Tehuel así no quede en vano todo lo que se está haciendo y que nos de apoyo los gobiernos provincial y nacional para que ayuden a esclarecer que pasó con Tehuel, y para que todas las organizaciones sociales que estamos reunidas hoy aquí demos una muestra concreta de apoyo a este grito de justicia de toda la comunidad».

Agregó: «Éste es un acto muy importante y ser anfitriones aquí en La Banda es un gran honor. Por eso quiero agradecer al Ejecutivo Municipal por el apoyo que nos brinda en todas las actividades que organizamos y en esta no fue la excepción».



Por su parte, referentes de la agrupación las PEPAS destacaron que en este mes de la visibilidad lésbica se sumaron sin dudar al pedido de justicia por Tehuel de la Torre, un joven trans que salió de su casa para ir a trabajar y nunca más volvió.

También agradecieron la invitación de Iris Castañares y destacaron que se sienten muy cómodos trabajando junto al municipio de La Banda.