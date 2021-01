El municipio brindó recomendaciones para preservar correctamente los alimentos del calor y evitar intoxicaciones

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de La Banda, brindó una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades por alimentos en mal estado por las altas temperaturas.

En verano suele incrementarse las posibilidades de contraer enfermedades transmitidas por alimentos, debido a que por las altas temperaturas y la humedad del ambiente los productos son más susceptibles al desarrollo microbiano.

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario extremar los cuidados a la hora de comprar, cocinar y almacenar los alimentos como una manera de preservar la salud.

Consejos a la hora de comprar: Al realizar las comprar comience por los alimentos que no necesitan refrigeración y deje para el final los perecederos como carnes, pescados, lácteos y productos congelados; Confirme que los productos congelados se conservan a la temperatura indicada en el envase; Si solicita el envío de la mercadería a su domicilio, asegúrese de que no haya pasado mucho tiempo y a penas reciba el producto colóquelo inmediatamente en el freezer.

A la hora de cocinar: Utilice agua potable para lavarse las manos y lavar los alimentos, los utensilios de cocina y para preparar hielo, jugos y mamaderas; Lavar las superficies de la cocina; Las frutas y verduras deben lavarse cuidadosamente antes de ser consumidas; Cocine completamente los alimentos antes de consumirlos, pollos y carne no deben presentar un color rosado en el interior; Para manipular carnes y otros alimentos crudos, utilice utensilios diferentes separando siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir.

Conservación de alimentos: Durante los días de mucho calor los alimentos listos para consumir no deben permanecer fuera de la heladera por más de una hora antes de ingerirlos, recalentarlos, refrigerarlos o congelarlos; Deseche restos de comidas que hayan permanecido sin refrigeración por más de una hora; Evite cortar la cadena de frío, en el verano los alimentos son más susceptibles al desarrollo microbiano; Si transporta alimentos fuera del hogar, a un picnic o playa, hágalo en cantidades que vaya a consumir y siempre en forma refrigerada (heladera o conservadora). Si esto no es posible elija alimentos elija alimentos que soporten mejor las condiciones de temperatura del ambiente como enlatados, verduras o desecados; Para descongelar adecuadamente los alimentos, colócalos dentro de la heladera o utilice el horno a microondas seguido de la cocción inmediata de los mismos; En caso de alimentos congelados en porciones chicas, éstos pueden cocinarse directamente sin descongelación previa. No los descongele a temperatura ambiente.