El municipio clausuró un bar ante numerosas denuncias de vecinos

En eco de las numerosas denuncias e infracciones, el Juzgado de Faltas y la Subsecretaria de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de La Banda, procedió a la clausura de un bar de la ciudad.

En una charla con las autoridades de mencionadas áreas, el subsecretario Joaquín Romano Norris, y la Jueza de Faltas de la ciudad, Estella Maris Rojas, hicieron hincapié en que puntualmente en este caso, el bar tiene numerosos incumplimientos, antecedentes, y que éste, fue clausurado en dos o tres oportunidades anteriores, teniendo así infracciones, multas, y demás situaciones que han provocado la actuación extrema como es la clausura del lugar.

En este sentido, Romano Norris, explicó: “Nosotros intervenimos en varias oportunidades por reiteradas denuncias de los vecinos de los alrededores del lugar, por lo que desde el municipio, no solo en el caso puntual de este bar, sino también con todos los bares y locales gastronómicos de la ciudad, ante una situación pandémica que los obligó a ellos a reconvertirse, firmamos un acuerdo para que establezcan horarios, días y demás, por los shows en vivos y todo ese tipo de actividades, contemplando el trabajo de los artistas, por lo que en ese contexto, ese bar tuvo reiterados incumplimientos de lo pactado, tanto en horarios y días, como también en la documentación, que a pesar de ello, el Ejecutivo Municipal con un buen criterio, decidió otorgarles la habilitación provisoria, la cual consistía en 45 días. Al cumplirse estos, el bar no dio cumplimiento presentando la documentación para obtener la habilitación definitiva”

“Al día de la fecha, los inspectores se hicieron presentes en el lugar, corroboraron el vencimiento de la habilitación provisoria y actuaron en consecuencia, produciéndose la clausura, que por supuesto no es una clausura definitiva, cabe destacar que una vez que cumplan y completen los requisitos necesarios, volverán a funcionar nuevamente. Igualmente, destacamos las reiteradas denuncias de numerosos vecinos de la cuadra, que el municipio también tiene la obligación de contemplar esos reclamos y actuar en ante estos”.

Por su parte, la jueza Rojas dijo: “Con respecto a este caso, ingresaron numerosas denuncias firmadas por vecinos, a causa de ruidos molestos, destacando que dentro de la zona existe gente mayor de edad, personas con diversos trastornos de salud, como también centros médicos”.

Y añadió: “Las puertas de estas instituciones siempre estuvieron abiertas, estando desde nuestra función para servirlos, por lo que cabe destacar que cualquier persona puede llegarse a realizar consultas y ante cualquier reclamo”.

Así, los funcionarios brindaron un mensaje a todos los pertenecientes al rubro, resaltando que “el municipio contempla todos los derechos de los ciudadanos, puntualmente, el convenio firmado con los bares y gastronómicos está apuntado a alcanzar un equilibrio, una armonía, contemplando también el derecho de los vecinos a descansar, por lo que se había llegado a un acuerdo en cuanto los horarios y días para llevarse a cabo también shows en vivos y demás, con aceptación de todos, por lo que pedimos cumplir con todas las normativas, para satisfacer las necesidades del trabajador, comerciante, proveedores y al vecino”.