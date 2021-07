El municipio continúa asistiendo a los alumnos para garantizar la igualdad de acceso a la educación

La Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda despliega una serie de estrategias y asistencias de emergencia a los alumnos de los diferentes niveles del sistema educativo para que puedan continuar el proceso pedagógico desde sus hogares ante la interrupción de las clases presenciales.

Desde el inicio de la pandemia, el sistema educativo municipal tuvo que adaptarse a las normativas dispuestas para evitar los contagios por COVID-19, lo que significó un desafío importante para el cuerpo docente, directivos y alumnos.

En este sentido, el área de Educación buscó garantizar el acceso a contenidos pedagógicos para todos los alumnos por igual, teniendo en cuenta que muchas familias no cuentan con dispositivos digitales o el servicio de internet en sus domicilios.

Asimismo, el municipio invirtió en capacitaciones para acompañar y fortalecer las capacidades de los docentes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la enseñanza remota y la reflexión sobre la pedagogía en tiempos de excepcionalidad.

Tras un permanente trabajo de acompañamiento por parte de los docentes y directivos se logró realizar un relevamiento de las necesidades que presenta cada familia lo que permitió brindar respuestas a las problemáticas de conectividad que presentaron algunos alumnos.

Es así que el sistema educativo municipal facilitó el material de estudio en papel para aquellos estudiantes que no pueden concurrir a las clases virtuales, como una forma de promover la igualdad de acceso a la educación para los alumnos de los diferentes niveles.

De igual manera, se dio continuidad al Plan Nutricional con la entrega de alimentos no perecederos y demás productos saludables que contribuyen con la economía de las familias.

Al respecto, la subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo, manifestó: “Desde la semana pasada estamos entregando los alimentos correspondientes al Plan Nutricional, en los jardines de infantes y la escuela municipal en los niveles primario y secundario, ya que consideramos que esta asistencia no podía interrumpirse porque es un apoyo importante para la económica de las familias de los estudiantes. Antes de que inicié el receso escolar se realizó esta entrega y en el mes de agosto retomaremos con el Plan Nutricional hasta que concluya el ciclo lectivo”.