El municipio continúa asistiendo en salud a los vecinos bandeños

Desde el plan de Asistencia Directa al Vecino, el departamento Ejecutivo Municipal entregó una ayuda económica destinada a solventar su tratamiento oncológico.

En este sentido, desde la subsecretaria de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera, fue el encargado de entregar la asistencia económica al hijo de la vecina Ruiz Delicia, quien necesita realizar un tratamiento y no cuenta con recursos económicos para acceder a la misma.

El Plan de Asistencia Directa al Vecino fue impulsado desde la gestión del Intendente Pablo Mirolo para brindar contención a las familias bandeñas que no cuentan con empleos formales y necesitan cubrir gastos de tratamientos médicos costosos o refaccionar sus viviendas para mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, la comuna prioriza la aprobación de solicitudes de ayuda económica para vecinos que necesiten tratamientos o elementos en materia de salud, y que no cuenten con los recursos necesarios para acceder a ellos.