El municipio de La Banda lanzó el Programa de Protección Social para Jóvenes

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de la Juventud realizó el lanzamiento del Programa de Protección Social para Jóvenes de entre 18 y 29 años.

El acto se llevó a cabo el miércoles en las instalaciones del Patinódromo Municipal donde estuvieron presentes autoridades municipales como el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Valeria Chazarreta y la directora de la Juventud, Florencia Ledesma.

Sobre este importante programa, Florencia Ledesma, explicó lo siguiente: “Hoy estamos dando apertura al programa de Protección Social denominado «Me Incluyo, Te incluyes, Nos incluimos» que tiene como objetivo fundamental la capacitación en oficios para 531 jóvenes de entre 18 y 29 años.

Los beneficiarios se van a capacitar durante 12 meses y van a tener una concurrencia de dos veces a la semana, con 2 horas de carga horaria”.

Agregó: “Queremos destacar que nosotros buscamos brindar herramientas de autogestión que potencien las capacidades y habilidades de los jóvenes con el objetivo general de promover la integración desde la diversidad, hablando tanto de hombres como mujeres y buscando también la inclusión social; esto quiere decir que el programa es para todos, escolarizados o no, para que puedan aprender un oficio”.

“Éstas son capacitaciones que están siendo del momento, traen una remuneración muy importante para la persona que la realiza como la construcción en seco, refrigeración informática, formación en agentes sanitarios; son distintos espacios de formación que buscan el involucramiento del joven y que después el joven pueda salir al mercado laboral, ofreciendo esta gama de oportunidades.

Los participantes van a recibir una beca que es de $8500 pesos mensuales, depositados en una fecha exacta, lo que significa que no habrá una contraprestación sino una capacitación constante”, concluyó Ledesma.

Por su parte, el secretario Ramiro Barrera destacó: “Esto es posible gracias a la gestión del Ejecutivo Municipal, con el intendente a la cabeza. Tengo la experiencia de haberlo acompañado en viajes y verlo en acción en lo que refiere a gestiones particulares; como decía el intendente de salir a buscar para el beneficio de los ciudadanos y del bandeño en particular, todo lo que se pueda bajar en cuanto a programas, ya sean nacionales y/o provinciales que lleven al progreso, desarrollo y autogestión de los mismos”.

El programa de Protección Social para Jóvenes es promovido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los jóvenes que se inscribieron contarán con una asignación mensual de $8.500 por doce meses.

Según se informó, 531 jóvenes bandeños fueron beneficiados con este programa y realizarán diferentes capacitaciones en oficios en 10 espacios de trabajo a partir de la próxima semana.

Finalmente, las autoridades municipales realizaron la entrega simbólica de 15 tarjetas de prestaciones y anunciaron que todos los beneficiarios podrán cobrar su primer mes en la sucursal del Banco Santiago del Estero de calle Rivadavia, los que no tengan todavía su tarjeta lo podrán hacer con su D.N.I.

