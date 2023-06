El municipio de La Banda presentó su modelo de gestión comunicacional en un congreso nacional – Municipalidad de La Banda

La Secretaria de Comunicación de la Municipalidad de La Banda, Fernanda Raschi, participó como disertante en la primera jornada del Congreso Nacional de Comunicación, Relaciones Públicas y Marketing que se realizó en el Nodo Tecnológico.

Este importante encuentro fue organizado por Anagrama y la Asociación Civil Convergencia y contó con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la Jefatura de Gabinete de ministros del Gobierno de Santiago del Estero, la Subsecretaría de Turismo de la provincia, la Municipalidad de La Banda y Cidec Argentina. Dicho congreso fue declarado de interés por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda.

La secretaria de Comunicación realizó una exposición sobre «Comunicación Municipal y las Estrategias Comunicacionales del Órgano Ejecutivo Municipal», tomando como ejemplo el modelo de gestión comunicacional que implementa la comuna bandeña.

Luego de su exposición, la Licenciada Fernanda Raschi, destacó: «Hoy estamos aquí convocados para hablar especialmente sobre la comunicación gubernamental y municipal. En mi caso, me toca hablar acerca de las experiencias en materia de comunicación y la evolución que hemos tenido en el municipio de la ciudad de La Banda en materia de gestión comunicacional”.

“Es un orgullo participar en este encuentro y espero que sirva para convocarnos a todos para conversar acerca de los procesos comunicacionales y poder escuchar a los disertantes que provienen de diferentes provincias y países”.

Agregó: “Es el momento de escuchar todas esas experiencias e intercambiar las nuestras. Esta es una formación muy importante para todos los que hacemos comunicación, sean profesionales o no, se dediquen o estén trabajando eventualmente en comunicación”.

“Agradezco a los organizadores del evento por haberme convocado, es una movida muy importante organizar un encuentro con estas características, con gente de otras provincias, nos deja muchas enseñanzas».

Añadió: «Basados en el modelo de Gobierno Abierto hemos tratado de implementar un modelo de comunicación que tiene que ver con la retroalimentación permanente con el vecino. Deconstruir el viejo modelo direccional de comunicación donde había un emisor y un receptor, y en este sentido agregar estos complementos que tienen que ver con escuchar al vecino, armar proyectos en conjunto, que haya una retroalimentación constante, entender que vivimos momentos de crisis y momentos en que la planificación en comunicación es importante y como política de gestión mucho más”.

“Entendiendo que la comunicación es una inversión y que muchos de los problemas que ocurren en las organizaciones, tanto a nivel interno como externo, tienen que ver con el hecho de no trabajar, pensar y planificar la comunicación”.

“Desde el municipio de la ciudad de La Banda, la gestión del intendente Roger Nediani nos apoya en todas nuestras iniciativas, por ejemplo, hace poco estuvimos inaugurando la Radio Municipal y tenemos muchos proyectos por delante, como la implementación de nuevas tecnologías para seguir mejorando la comunicación municipal. Todo esto lo trabajaremos en permanente contacto con el vecino ya que es lo más importante, porque si no escuchamos a los vecinos no sabremos sus necesidades y no podremos construir un diagnóstico permanente que lo necesita todo el organismo municipal», finalizó Raschi.

Por su parte, Liliana Bobba, en representación de la organización del congreso nacional explicó: «La primera jornada del Congreso Nacional de Comunicación, Relaciones Públicas y Marketing tuvo una importante convocatoria, tanto con los disertantes que fueron invitados como los asistentes”.

“Para nosotros es un orgullo contar con disertantes de diferentes provincias, sobre todo en esto que es el ámbito de la comunicación, las relaciones públicas y el marketing. Si bien siempre hacemos hincapié en el Ceremonial y el Protocolo en nuestros congresos, este año decidimos innovar y ver qué resultados podíamos tener con un congreso nacional sobre comunicación, relaciones públicas y marketing».

Agregó: «En estos momentos se encuentran participando gente del interior provincial y de provincias como Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta y Entre Ríos, superando nuestras expectativas”.

“La primera jornada tuvo como eje central la comunicación política y las relaciones públicas y la segunda jornada tendrá como eje central el marketing y la comunicación. Ojalá que esta propuesta les sirva a los participantes y agradecer a todos los organismos que colaboraron como la Municipalidad de La Banda, el Gobierno de la Provincia y las instituciones educativas como la UCSE».

Por último, la directora de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Jesica Escalada, señaló: «Hoy estamos participando y acompañando el desarrollo del Congreso Nacional de Comunicación, Relaciones Públicas y Marketing, ya que brindamos el auspicio académico desde la Facultad de Innovación y Desarrollo”.

“Este encuentro tiene una relevancia muy importante por eso nuestro apoyo académico porque permite a todos los participantes seguir formándonos en este aspecto y brindar una apertura a los demás», finalizó Escalada.

Otros conferencistas invitados fueron Cristian Baquero Lazcano, quien disertó sobre «Relaciones Públicas y la Marca País»; Mariano Escobar, acerca del «Impacto de las Relaciones Públicas en la Sociedad 3.0»; Macarena Volpe habló sobre «Marketing Digital de cero a cien»; Rolando Muzzin que hizo lo propio con «Estrategias digitales para campañas exitosas» y Emanuel Morello, abordó el tópico de «La narrativa política y las redes sociales».