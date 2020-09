El municipio de Merlo contra el coronavirus: estrena “Hospital Eva Perón desde adentro” el 20 de septiembre

LUCHA CONTRA LA PANDEMIA EN MERLO. INTENDENCIA GUSTAVO MENÉNDEZ.

En el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus, el intendente del partido bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez, lleva adelante una tarea diaria destinada al mejoramiento de la salud de la gente en su distrito.

Como muestra de ese trabajo, están las obras de actualización y remodelación del Hospital Municipal Eva Perón, donde se atiende a la población con la mejor tecnología en la época más crítica de la pandemia.

La zona de aislamiento cuenta con respiradores para aquellas personas que se encuentren en estado crítico. Esta área cuenta además con 12 camas nuevas que se suman a las existentes de terapia intensiva.

Noticias relacionadas

La intendencia así mismo ha adecuado una zona de aislamiento para pacientes en estado de menor complejidad o “no críticos” con 40 camas para respetar el protocolo que deben cumplir las personas que estén contagiadas.

Desde el municipio de Merlo, Gustavo Menéndez, trabaja cada día con la mente puesta para que los pobladores de su zona de influencia atraviesen los duros días de pandemia con el mejor estado de salud bajo la mirada de las autoridades que les responden con hechos.

ATENCIÓN EN EL HOSPITAL EVA PERÓN DE MERLO.

Todo este trabajo mancomunado, podrá verse desde este domingo 20 de septiembre en el documental “Hospital Eva Perón desde adentro”, mediante Mirar, Youtube y también a través de IGTV (Instagram TV).

Your browser does not support the video element.