El municipio destaca el rol de la comunicación institucional al servicio de la comunidad

En el “Día del periodista”, la Subsecretaría de Comunicación de la Municipalidad de La Banda destacó la importancia de la comunicación institucional y ciudadana para darle visibilidad a la actual gestión dándoles participación a los vecinos de la ciudad.

Es así que la Municipalidad de La Banda cuenta con equipo de Comunicación en el que se encuentran incluidos periodistas, fotógrafos, camarógrafos, diseñadores gráficos, community manager y administrativos que trabajan conjuntamente en la generación de información y contenidos sobre las actividades que se desarrollan como parte de la gestión del intendente Pablo Mirolo.

De igual manera, la subsecretaría es la encargada de mantener contacto permanente con los referentes de las diferentes áreas del municipio que brindan diferentes servicios a la comunidad de la ciudad de La Banda.

La subsecretaría de Comunicación, Fernanda Raschi, manifestó: “Las áreas de comunicación en los organismos públicos no existían, eran sectores que no se encontraban formalizados y no tenían reconocimiento. Hasta hace unos años atrás que se comenzó el proceso de formalización entendiendo que es un área que nuclea a diferentes profesionales como periodistas, fotógrafos, camarógrafos, diseñadores gráficos, creadores de contenidos digitales y formadores de estrategias de difusión sobre las actividades y funciones que se realizan desde diferentes organismos”.

Agregó: “En nuestro caso trabajamos en la Municipalidad de La Banda, con el paso de los años, se fue entendiendo la necesidad de ir adaptando las funciones que tenía esta área, que comenzó siendo una Dirección de Prensa, Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales. Con el paso de los años fue dividida, hasta que desde la gestión del intendente Pablo Mirolo se creó la primera Subsecretaría de Comunicación de la provincia, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Y fue la decisión de cambiar el nombre del área porque el concepto de comunicación es mucho más abarcativo. En este sentido, continuamos trabajando en la consolidación de un equipo con una formación integral dispuestos a enfrentar desafíos que trascienden los conceptos conocidos y los métodos habituales”.