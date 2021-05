El municipio realizó un censo socio-ambiental entre los vecinos del barrio Constitución

La Dirección General de Salud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la comuna bandeña continúa con la realización del censo que fue diagramado para determinar la realidad socio-ambiental del barrio Constitución.

En este sentido, personal del Centro de Atención Médica Municipal N° 2 del barrio San Fernando trabajo en conjunto con integrantes del Ministerio de Salud de la Provincia para facilitar la obtención de indicadores que permitan tomar decisiones sanitarias en base a datos reales y actuales.

La realización de estos censos permitirá también recabar información y conocer a la población de cada barrio (nivel de instrucción, diversas actividades que realizan, los grupos etarios, etc.) los diferentes grupos de viviendas (casa, rancho, etc.) lo que particularmente se trabaja son las diversas patologías (dengue, hipertensión arterial, diabetes, tiroides, etc.).

También se podrá conocer e interactuar con las personas para conocer sus inquietudes e intervenir en casos especiales realizando la conexión con diversas entidades municipales y provinciales.