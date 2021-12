El negociador británico del Brexit dejó el Gobierno de Boris Johnson

El secretario de Estado que fuera el negociador británico del Brexit, David Frost, abandonó el Gobierno de Boris Johnson preocupado por «el rumbo» que está tomando el Ejecutivo conservador, según una carta publicada por el propio funcionario.

Frost anunció en el texto su dimisión con «efecto inmediato» porque el «Brexit ya es seguro», y defendió su decisión a partir de su «preocupación por el rumbo actual» del Gobierno de Johnson, según la agencia de noticias AFP.

Minutos antes, el diario The Mail on Sunday había filtrado la noticia y había asegurado que Frost renunciaba en desacuerdo con la posición del Gobierno frente al nuevo rebrote de casos de Covid en el país.

Las autoridades sanitarias británicas informaron más de 10.000 nuevos casos de coronavirus asociados a la variante Ómicron en la última jornada, el triple que en la víspera, y declararon un aumento de las hospitalizaciones por esta mutación que dejó al menos siete fallecidos, un contexto que se agravó con la declaración de un nuevo estado de emergencia en Londres.

I have spoken to @MarosSefcovic today and I have now issued a statement on the state of play in the talks on the Northern Ireland Protocol. The negotiations will resume early in the New Year.

The full text is here: https://t.co/rhnWL9Dvje pic.twitter.com/g2Am1F3SYr

— David Frost (@DavidGHFrost) December 17, 2021