EL NEGOCIO DE LOS LOROS

Corrientes Loro Park es una de una de las alegres sorpresas del turismo interno. Las dificultades burocráticas, los costos y la peste suma nuevos visitantes a tierras infrecuentes. Loro Park se fundó en 1985 se convirtió en el primer criadero de la Argentina gracias a que la provincia era la única que contaba con legislación propia, favorecida por un clima subtropical y una naturaleza pródiga.

Se dedica cuidadosamente a la cría y conservación de pajarracos en vías de extinción y de otras especies que no lo están.

La empresa se encuentra habilitada en la Unión Europea. Las amplias instalaciones del criadero les permite reproducir aves en cautiverio y otras aves de adorno y canto, las que exportan a países de todos los continentes, pero además venden a comerciantes, particulares, coleccionistas y zoológicos. Un buen negocio.

Entre los principales servicios se destacan alimentos mezclas especiales de semillas y frutas para guacamayos, loros, cotorras. Una maravilla.

Para más datos, que en el kilómetro 1560. Si se llega hasta allá podrá recorrer los ochenta jaulones. Si le gusta alguno en particular podrá comprarla. Loro Park exporta a todo el mundo.

Si está a punto de buscar una mascota está la opción del loro. Son una gran diversión. Además aprenderán a saludarlo y hasta pedir algunas cositas. Son una buena compañía y hasta son cariñosos.

No ladran, no maúllan, no hay que pasearlos ni soportar los formidables ardores eróticos gatunos ni sus escapadas calenturientas. Y hasta parecen entretenerse con los humanos con los que comparten su vida y que los confinan en sus jaulas. Sus dueños también suelen ser cautivos de soledad.Y también requieren afecto y cuidado.