El Negro Manuel en la Casa Rosada

El lunes 8 de noviembre, justamente en el Día de los Afroargentinos, se realizó una misa para recibir la estatuilla de quien fuera el fiel cuidador de la imagen de la Virgen de Luján.

Casi 400 años pasaron para que el Negro Manuel llegue a la capilla de la Casa de Gobierno Nacional para ponerse a los pies de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Este lunes 8 de noviembre, justamente en el Día de los Afroargentinos, en recuerdo de la capitana negra María Remedios del Valle (conocida como la Madre de la Patria), se realizó una misa para recibir la estatuilla de quien fuera el fiel cuidador de la imagen de la Virgen de Luján.

Este africano traficado y esclavizado cuidó de la imagen de la Virgen gaucha desde 1630, cuando se produce el primer milagro que la imagen de la Virgen, decide no moverse e impide que avance la carreta que la trasladaba a Santiago del Estero.

En la Estancia Rosendo, a orillas del río Luján, queda al resguardo de la Virgen morocha como testigo del primer milagro, que es quedarse en esas inhóspitas tierras a 200 años de iniciarse la creación del Estado argentino. Luego vendrían los milagros. Su primer registro fue Pedro Montalbo, el sacerdote enfermo que salva su vida por las curaciones practicadas por el Negro Manuel. “La Virgen lo quiere para que sea su capellán”, fue la frase que le dijo Manuel mientras lo ungía en el pecho con el aceite de una lámpara.

Duna peregrinó junto a sus compañeros de Misioneros de Francisco, desde la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular hasta la Casa Rosada.

“Antes que me enviaran a misionar a la Argentina, mi mamá me dijo que me quedara tranquilo porque acá me iba a cuidar la Virgen como lo hizo con el Negro Manuel”, afirmó a Télam el sacerdote de Ruanda, Jean Bosco Nsengimana Mittigo, quien concelebró la misa con el capellán de la Casa de Gobierno, Francisco Roverano, en la que se colocó la imagen creada por las monjas Carmelitas Descalzas de Luján.

El cura ruandés es el párroco de una capillita del barrio 17 de noviembre, de Villa Celina. Todos lo conocen como Juan. “La historia del Negro Manuel no es un mito, es una realidad. Existe un acta de venta que lo confirma. Entonces le podemos pedir hoy a Dios reconciliarnos con nuestra historia y poder perdonarnos. Así nos podremos sentir hermanos y hermanas. Porque al olvidarse la hermandad es que viene la esclavitud”, señaló durante la celebración religiosa

En la misa había dos imágenes del Negro Manuel . Ocurrió que hace dos semanas Gabriel “Pato” Duna, de los Misioneros de Francisco de Luján, junto a Tamara Barbará, coordinadora de la Comisión de Afrodescendientes de la Asociación del Personal Legislativo (APL), habían acercado la primera imagen del africano a los pies de la Virgen.

La historia se remonta al 25 de octubre pasado, a una misa celebrada por el capellán Roverano en la que participó el subsecretario del programa “El Estado en tu barrio”, Juan Manuel Vila, y el teniente coronel Guillermo Gomar, tercero al mando de la seguridad en la Casa de Gobierno, quienes desde aquel día, empezaron a coordinar los preparativos para las misas y la llegada de las estatuillas del Negro Manuel.

La misa en la capilla no pudo contar con la participación de todos los referentes de la comunidad afro en Argentina.

Gomar quedó conmovido cuando acompañó al presidente de la Nación Alberto Fernández en su sorpresiva visita en la Casita de la Virgen en Luján. De allí nació la idea de entronizar al “siervo de Dios”, como llamó el Papa Francisco,al protector africano de la Virgen.

“El Negro que vino atado en el fondo del barco, sin comer ni beber, fue reivindicado cuando viajó en primera y con un presidente”, recordó “Pato” Duna, el peregrino y referente de los Misioneros de Francisco en Luján, sobre la primera visita del presidente Alberto Fernández al Papa, en la que llevó de regalo una imagen del Negro Manuel, creada por las monjas Carmelitas Descalzas.

“Cuando en las peregrinaciones cargamos en nuestros hombros la imagen del Negro Manuel, estamos alzando al humilde y él es el último de los últimos por su condición de negro y esclavo. Ese es el significado. De ahí el amor que nos llevó llevó, hace cinco años, a colocar su imagen y toda su historia en la Basílica de Luján. Y el año pasado, una ermita en la ruta del peregrino”, explicó Duna, quien este lunes peregrinó junto a sus compañeros de Misioneros de Francisco, desde la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular hasta la Casa Rosada. Lo acompañó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP.

Antes que sonaran los tambores y cantos de los afro-bolivianos se acercó el Fernando «Chino» Navarro, el Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil.

La imagen del Negro Manuel había sido vandalizada el 30 de julio pasado, en una ermita de la Ruta Provincial 7. Fue por este incalificable ataque que Duna conoció a Tamara Barbará, afrodescendiente y trabajadora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, quien considera que existe una conexión entre Manuel y María Remedios del Valle, por quien este lunes se celebró el Día de los Afrodescendientes. “Ella era capitana del Ejército del Norte y era la única mujer a la que Belgrano permitía combatir a su lado. Justamente Belgrano era muy devoto de la Virgen de Luján y seguro que Remedios conocía la vida de Manuel. La historia demuestra que los afro que vinieron esclavizados pelearon por la libertad de nuestro país y otros países de la región”, afirmó Barbará.

La misa en la capilla no pudo contar con la participación de todos los referentes de la comunidad afro en Argentina. En virtud de ello, por primera vez se realizó una ronda de exposiciones libres en el Salón de los Pueblos Originarios, donde hubo bailes, música y reflexiones de la historia de los africanos en Argentina y su relación con la fe católica. Estuvieron presentes, entre otros, Carlos Álvarez, de la secretaria de Derechos Humanos de Nación; Elena Ferreyra, secretaria de Derechos Humanos de la Asociación de Personal Legislativo (APL); José Antonio Mas Morales, referente cubano de la Agrupación 8 de Noviembre; la cantante Dulce Mota; Emanuel Ntaka, el ex Mambrú; Miriam Gómez, de la Asociación Caboverdiana; Flexa Correa Lopes, representante de la comunidad de afrodescendiente; y la histórica activista Elida Obelia Murature.

Antes que sonaran los tambores y cantos de los afro-bolivianos se acercó el Fernando «Chino» Navarro, el Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, quien recibió una imagen de María Remedios del Valle con el pedido que sea colocada en el salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno.