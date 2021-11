el nuevo desorden en adolescentes identificado por los expertos debido al abuso de la red social

Algunos expertos han llegado a la conclusión de que TikTok podría causar tics en adolescentes. Durante los últimos meses, jóvenes de todo el mundo han acudido a sus correspondientes consultas médicas por sufrir movimientos físicos «intensos» y «repetitivos». Los especialistas consideran que este trastorno se debe al síndrome de Tourette.

Según ha publicado The Wall Street Journal en un artículo, especialistas pediátricos de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido aseguraron que existía un factor común en estos casos: consumir determinados vídeos de TikTok. Además, diferentes revistas médicas llevan meses alertando sobre este problema en menores por ver contenidos en dicha red social donde varios influencers admiten que ellos mismos sufren esta patología.

Relación directa con la pandemia

Las consecuencias psicológicas tras la pandemia es otra relación que se ha establecido en estos pacientes, quienes afirman que antes de sufrir estos tics, padecieron estrés o ansiedad, debido al confinamiento y las restricciones por la covid-19. En el Centro de Tourette de la Universidad Johns Hopkins señalan que el aumentos de esos trastornos han aumentado en este último año.

Donald Gilbert, neurólogo del Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, que se especializa en trastornos del movimiento pediátricos y síndrome de Tourette, ha atendido a unos 10 nuevos adolescentes con tics al mes desde marzo de 2020. Antes de la pandemia, su clínica había atendido como máximo a uno al mes.

Asimismo, el doctor Gilbert ha señalado que, a menudo, estos tics se manifiestan de una manera en las que los pacientes han visto antes en otros, a modo de imitación o repetición continuada de determinados movimientos, algunos de ellos «bastante frecuentes» en TikTok. Otro de los apuntes que aporta este neurólogo es que algunos de estos adolescentes han llegado a sufrir convulsiones no epilépticas, pero que sin un tratamiento a tiempo pueden derivar en epilepsia.

En enero, los vídeos que contenían el hashtag #tourettes tenían alrededor de 1.250 millones de visitas, cifra que desde entonces ha aumentado a 4.800 millones

Posturas que discrepan con este diagnóstico

En Reino Unido comenzaron a estudiar este fenómeno en enero, los vídeos que contenían el hashtag #tourettes tenían alrededor de mil 250 millones de visitas, cifra que desde entonces ha aumentado a 4.800 millones.

«La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad es nuestra prioridad, y estamos consultando con expertos de la industria para comprender mejor esta experiencia específica», aseguró una portavoz de TikTok.

Otros médicos se mantienen cautos y prefieren no apresurarse a la hora de culpar a TikTok, quienes aseguran que, aunque la cantidad de pacientes que están viendo es mucho mayor que antes, no se trata por el momento de una «epidemia».

TikTok. LA INFORMACIÓN

«Hay niños que miran las redes sociales y desarrollan tics, y algunos que no tienen acceso a las redes sociales y desarrollan tics», aseveró el doctor británico McGuire. «Hay muchos factores que contribuyen, como ansiedad, depresión y estrés», añadió.

Y por último, hay médicos que cuestionan los testimonios de algunos tiktokers o influencers cuando dicen que sufren estos trastornos como supuestamente muestran en sus videos, especialmente en la mayoría mujeres porque el síndrome de Tourette afecta mucho más los hombres y, además, se suele desarrollar dicha patología en edades tempranas y con una evolución gradual.

No obstante, la mayoría de los expertos y pediatras recomiendan no ver estos vídeos o no abrir TikTok durante varias semanas para evitar, en cierta medida, que los adolescentes puedan desarrollar estos tics.