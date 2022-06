El nuevo dueño de los 850 McDonald’s de Rusia busca nombre para la cadena

Una de las primeras consecuencias de la guerra de Ucrania fue la huida masiva de empresas internacionales de Rusia. Una de ellas fue la principal cadena de hamburgueserías del mundo, la estadounidense McDonald’s.

La cadena de comida rápida anunció el 20 de mayo que había vendido cerca de 850 restaurantes al multimillonario ruso Alexander Govor después de cerrar las tiendas en respuesta a la invasión de Ucrania.

Ahora, los nuevos propietarios rusos de los antiguos restaurantes McDonald’s han publicado una lista de posibles nuevos nombres para la cadena de hamburgueserías a la oficina de patentes rusa, Rospatent.

El sitio de noticias ruso RBC, tal y como recoge The Sun, declaró que había visto los documentos enviados a Rospatent e informó que los posibles cambios de nombre incluyen ‘The Same One’, ‘Fun and Tasty’, ‘Open Checkout’ y ‘The Only Way’.

Un portavoz de los nuevos propietarios dijo a RBC: «Estamos trabajando en la creación de una nueva marca y ya hemos enviado solicitudes para el registro de varios nombres. En el futuro, se seleccionará uno de todos los nombres registrados».

McDonald’s desembarcó en Rusia cuando aún existía la Unión Soviética. En 1988, el régimen comunista dio permiso a la empresa californiana a establecerse en la URSS, y el 31 de enero de 1990 abrió en la plaza Pushkinskaya de Moscú su primer restaurante.