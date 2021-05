El nuevo presidente de Ecuador jura poner fin a “la era de los caudillos” y recuperar el “alma democrática”

El empresario, banquero y político de centroderecha Guillermo Lasso, que este lunes ha jurado su cargo como nuevo presidente de Ecuador, ha exhortado en su discurso de investidura a todos sus conciudadanos a preguntarse por qué un país “tan rico” tiene un “pueblo tan pobre” y ha culpado de esa herencia a gobernantes que incurrieron en el “caudillismo” a lo largo de los años.

“En este Ejecutivo que hoy nace, del nuevo siglo de republicanismo, termina la era de los caudillos…. ¡Termina la era de los caudillos!“, ha proclamado Lasso en su discurso. Asimismo, ha asegurado que “gobernará para todos”, incluidos los sectores más vulnerables de la sociedad, y para restaurar los valores de la lucha de los patriotas ecuatorianos hace doscientos años.

“Se acabó la persecución política en Ecuador (…) No he venido a saciar el hambre de pocos, sino el hambre de muchos”, ha asegurado y ha prometido fortalecer la democracia para terminar con “lacerantes desigualdades entre el mundo rural y el urbano”. Así se ha pronunciado sobre un país que “le ha fallado a su juventud en educación y creación de oportunidades, que mantiene en el más humillante olvido a sus jubilados y donde ser mujer no es un factor de desventaja, sino un peligro existencial”.

También ha afirmado que en su administración “se inicia el camino al Ecuador del encuentro”, que recoja su diversidad social y las diferentes orientaciones de pensamiento, con el objetivo de alcanzar un país equitativo y próspero.

La toma de juramento estuvo a cargo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que le impuso la banda presidencial y la condecoración del Gran Collar de la Orden Nacional al Mérito, el máximo galardón del Estado ecuatoriano. Además, asistieron altas autoridades de varios países amigos, entre ellos el rey de España, Felipe VI.

El presidente ha firmado también su primer decreto ejecutivo, por el cual ha asumido la Presidencia Constitucional de la República de Ecuador para los próximos cuatro años.

Tras la investidura, el presidente saliente, Lenín Moreno, y su vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, han abandonado el Palacio Legislativo en medio de aplausos de sus seguidores, aunque también se ha escuchado algún grito de reproche contra el exmandatario.

Presencia internacional

Además, de Felipe VI han acudido los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Haití, Jovenel Moise; República Dominicana, Luis Abinader; así como los cancilleres de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Guatemala, Bolivia, España y Argentina.

Lasso, de 65 años, sustituye a Moreno, que deja el poder tras cuatro años como presidente de un país agobiado por una aguda crisis económica y sanitaria, debido a la pandemia del coronavirus.

Tras la investidura, el nuevo presidente debe ir hasta el Palacio de Carondelet, la sede del Gobierno, para ocupar su despacho y firmar los decretos ejecutivos con los que designa oficialmente a su Gabinete de ministros y principales colaboradores.

Lasso ya ha anunciado, entre otros, a Mauricio Montalvo como su ministro de Relaciones Exteriores, a Simón Cueva en Economía, y a Fernando Donoso en Defensa.