EL ODIO | 7 miradas

Cerca de Alberto Fernández​ analizan las caravanas de protesta del 9 de Julio, como las del Día de la Bandera. Saben de una demanda de un sector social dinámico, inundado de incertidumbre.

Respuesta del Presidente “Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales”, ¿incluye a Mauricio Macri​ y al sector de la oposición, que se referencia en el ex presidente? Eso sí, declara ser amigo de Horacio Rodríguez Larreta, delicado salvavidas de plomo. Las fuentes oficiales están contentas. El Presidente es irascible y maestro ejemplar de injurias aplicadas a Julio De Vido, Amado Boudou y con particular alevosía a Cristina Kirchner. No es un político clásico de trata afable con eventuales votantes: se hizo en la penumbra como asistente de los Kirchner, donde el ejercicio del cargo implicaba obediencia, intrigas y argucias.

La memoria infinita digital retiene esa selección de agravios y el periodismo no se cansa de difundirlos. Ni siendo Presidente es pueden borrar. Todo queda en la memoria extensa del universo digital.

La indignación y el compromiso.

A diferencia de la compasión, una emoción aceptada el odio -la ira- es una de las pasiones más controvertidas y casi rechazadas como inconveniente para el sujeto.

Séneca, sostuvo que el odio es, por definición, vicioso y dominante.n buen uso. También Spinoza la relaciona con el odio, que, a su juicio, -nunca puede ser bueno-. Es un deseo que nos incita hacer mal a quien odiamos).

Para Aristóteles el odio es un apetito penoso de venganza por causa de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los que nos son próximos, sin que hubiera razón para tal desprecio. Como todas las emociones, la ira engendra un deseo, el deseo de vengarse de quien se ha mostrado despreciativo.

El odio expresa la debilidad del ser humano que no recibe el trato que merece, que es depreciado y aniquilado o injuriado. Provoca deseo y sed de venganza. El iracundo espera poder resarcirse del desprecio de que es objeto.

Así como el odio es la reacción ante lo que uno siente como un desprecio o una vejación, la indignación es, para Aristóteles, una emoción de signo distinto. La considera opuesta a la compasión.

Al igual que la compasión, la indignación viene provocada por la percepción de una injusticia: indigna que alguien disfrute de una suerte que no merece, como indigna igualmente no obtener lo que uno cree que merece. Para indignarse bien, podríamos decir, hay que tener buen criterio: quien suele indignarse es el hombre bueno que no obtiene lo que es ajustado. Aunque también puede indignarse el ambicioso que aspira a cosas importantes.

Aristóteles era un filósofo de la moral. Séneca era un moralista. El filósofo de la moral reflexiona sobre las posibilidades morales del comportamiento, hace comparación y razona sobre ellas. El moralista predica una forma de moral. De la ira y el odio fue uno de los primeros escritos y un claro alegato a favor de lo que será su doctrina: el sabio habrá de lograr la suspensión de las pasiones, la imperturbabilidad del ánimo.

Se entiende, de entrada, la dificultad de hacer compatible tal teoría con un sentimiento como el odio que es (todo arrebato y saña desaforada… breve locura), una pasión ciega, Séneca, por otra parte, no piensa en la posible instrumentalización de la ira para una buena causa, como hace Aristóteles, sino únicamente en el beneficio que el iracundo pueda obtener al dejarse llevar por la fuerza de la emoción. Su conclusión es que el beneficio es nulo. Lo conveniente es, pues, ahuyentar el sentimiento y librarse de él porque, de lo contrario, acabará dominando a quien lo posea. Las pasiones son, por lo general, padecimientos incontrolables, por eso, para los estoicos en lo general, siempre son nocivas.

El odio como pasión se da en los humanos. Los animales carecen de pasiones. Hablamos, pues, de un rasgo especifico de nuestra especie que, paradójicamente, no es natural en ella. No es natural porque no nos conviene, es inútil, y ya sabemos que otra de las tesis estoicas es la que afirma que la naturaleza no puede dictar nada inconveniente para el ser humano. Aprender a actuar de acuerdo con la naturaleza será uno de los objetivos del sabio estoico que comprende la absurdidad de querer torcer o domeñar lo que es natural o inevitable, como la muerte, la vejez o la enfermedad. Pero si el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es, depende de nosotros sufrir o no sufrir, depende de la disposición mental al afrontar las desgracias, de aprender a aceptarlas como inevitables cuando lo son, o aprender a aceptarlas como inevitables cuando lo son, o aprender a evitarlas si es posible. No puede ser natural lo que solo es destructivo. El odio es inseparable de ese componente destructivo es contraria a la solidaridad, mientras que (el hombre ha nacido para la solidaridad), no para el enfrentamiento. El problema, en definitiva, es que el odio engendra venganza, y Séneca no puede ver con buenos ojos la des de venganza. Diga lo que diga Aristóteles, enfadarse no puede ser bueno. Una cosa es el castigo (sereno y razonable), pero es que el iracundo no se limita a castigar, se regodea con el castigo.

Una de las teorías estoicas que fundamenta la búsqueda de la apatheia, propia del sabio, es que hay que saber distinguir entre lo que sea la realidad y la representación que nos hacemos de ella. Puede que la representación no refleje la realidad misma, sino la realidad que vemos, nuestra manera de percibirla, que no puede dejar de ser subjetiva, parcial y condicionada por las múltiples circunstancias que nos constituyen y contribuyen a que interpretemos las cosas desde nuestro singular punto de vista. Aquí coinciden los estoicos y Spinoza, en la medida en que éste entiende que las ideas que nos hacemos del modo en que somos afectados por las cosas dependen más de peculiaridades de nuestra imaginación que la realidad misma.

No todos sentimos, temor ni odiamos o amamos las mismas cosas. Las causas de los efectos tienen que ver con la especial manera de ser y de concebir el mundo de cada individuo. Aceptar esa inevitable subjetividad de la percepción y de la reacción ante lo exterior es el primer paso banalizar los efectos y aprender a desactivarlos. Ésa será la lección de Séneca.

Cualquier intento de sacarle partido al odio, según lo dicho, pura contradicción, porque la razón no debe recurrir a los vicios para expresarse. La virtud no tiene ninguna necesidad de vicios, no se robustece con ellos. No hay, en definitiva, odio templado o comedido, pues cuando la pasión se enseñorea de nosotros es imposible detenerla o moldearla. Ni siquiera en presencia de los enemigos el odio proporciona ninguna ayuda. Aprendamos del cazador que no se enoja contra los venados, dice Séneca, el odio no es útil (ni aun en las batallas ni en las guerras, pues degenera en temeridad). Cuando uno está preso de la cólera no mide sus actos y hace precisamente lo que menos le conviene. Una cosa es la severidad y otra la irritación. Así, (el juez condena lo que merece reprobación, pero no odia). La inalterabilidad del ánimo, como conquista del sabio, es la doctrina estoica por antonomasia. El sabio no es demasiada claridad y conoce demasiado bien sus dimensiones, contra las que la irritación poco puede hacer: (Si quieres que el sabio se enoje tanto cuanto lo exige la indignidad de los crímenes, debería no ya enojarse sino enloquecer).

Victoria Camps es catedrática de Filosofía moral y política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido senadora independiente por el Partido Socialista y consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña.