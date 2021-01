El oficialismo en la mira por usar la pandemia para decir que en estos tiempos «no hay derechos» – NCN

Fue el senador nacional José Mayans quien por estas horas está en el ojo del huracán y está siendo fuertemente repudiado por la oposición en el Congreso, luego de que el legislador formoseño asegurara que «en pandemia no hay derechos» para defender al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien está también en la mira por las múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en esa localidad.

En algunos países en donde los DDHH están y prevalecen por sobre todas las cosas, el senador nacional José Mayans ya tendría que haber sido eyectado de su banca en el Congreso nacional, ya que sus últimas declaraciones dejaron mucho que desear sobre los derechos de los argentinos en tiempos de pandemia.

El fanatismo político del senador formoseño cruzó el límite de la cordura y en una de sus últimas entrevistas periodísticas dijo: «En pandemia no hay derechos». Sus declaraciones las realizó en defensa del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, gobierno que ha sido denunciado, entre otras cosas, por las condiciones inhumanas de los centros de aislamiento instrumentados por la pandemia del coronavirus.

Incluso, para Mayans las críticas de Juntos por el Cambio ante la denuncia de ciudadanos formoseños que denuncian «autoritarismo» en esa provincia, es «una falta de respeto» y «parte de una campaña política».

«El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia. Es claro el Código Penal, que no podés andar contagiando a la gente. Esto es un aislamiento preventivo, son diez días o catorce días hasta que tengan un hisopado negativo. Es para proteger», fueron los dichos exactos de Mayans hace pocas horas.

Según el senador peronista, las condiciones de aislamiento a las que deben someterse las personas con coronavirus -o con contacto estrecho de alguien contagiado- forman parte de una «estrategia que han dictado los profesionales» para evitar «contar muertos por miles», y negó que haya violaciones a los derechos humanos o maltratos.

Como era de esperarse, las declaraciones de Mayans generaron indignación no solo en gran parte de la sociedad sino en la dirigencia opositora.

Uno de los que salió a responderle fue el senador Martín Lousteau, quien en referencia a los insólitos dichos de Mayans, alegó:

«Tiene una confusión importante, igual que cuando trata de dar clases de mayorías y minorías desde una provincia que viene abusando de la mayoría para modificar las instituciones y perpetuarse en el poder».

Y siguió: «Detrás de sus razonamientos y las políticas de Insfrán hay una idea de que el Estado está para ser apropiado. Así se apropian de las instituciones y las cambian a su gusto o de la autonomía de las personas, vulnerando sus derechos más fundamentales».

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro agregó: «Senador Mayans, deje de mentir y decir disparates. En la provincia que usted representa no hay democracia, ni instituciones que protejan los derechos humanos y libertades de los formoseños. No son dueños y señores de la dignidad de las personas».

En tanto, el diputado del PRO Álvaro González recordó que el presidente Alberto Fernández «tiene 47.034 fallecidos en la Argentina por COVID-19 y no dice nada el presidente del bloque del Frente de Todos que, según su mirada, debiera ser denunciado por la cantidad de muertes».

«Devuélvanle la libertad a los formoseños. Es de lo poco que pueden devolver después de 25 años de Gobierno. No encuentran otra manera de combatir la pandemia que no sea con el encierro compulsivo de los formoseños. No pueden ocultar lo que está sucediendo en Formosa y hay un país que los mira y no puede creer cómo se vive bajo el régimen de Gildo Insfrán», agregó a través de las redes sociales.