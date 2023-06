El oficialismo gana por escaso margen las elecciones en Montenegro

El partido Europa Ahora, centrista y proserbio, pero favorable al ingreso en la Unión Europea (UE), y líder de la coalición gobernante en Montenegro, era el más votado en las elecciones anticipadas celebradas este domingo, con un 25,5% de votos y 70% del escrutinio completado, informó la prensa internacional.

La coalición opositora Juntos, que lidera el histórico Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro (DPS, en serbocroata), era segunda con 23,5% de votos, según los datos difundidos por la ONG Centro para la Monitorización y la Investigación (CEMI).

Europa Ahora descartó pactar con Juntos, pero tampoco está clara la afinidad que podría tener con las demás fuerzas con vistas a la formación de gobierno.

Unas 542.000 personas estaban habilitadas para votar en estas elecciones parlamentarias anticipadas, de las que surgirá un primer ministro y su Gobierno entre 15 partidos y coaliciones que presentan candidatos.

Con casi las tres cuartas partes del electorado apoyando la candidatura de Montenegro para unirse a la UE de 27 naciones, los principales partidos prometen a los votantes lograr ese objetivo y también apuntalar una economía dependiente del turismo que sufrió una de las peores recesiones de Europa durante la pandemia.

Algunos partidos son fuertemente pro-Occidente y otros son pro-Serbia y pro-Rusia. Montenegro se independizó de Serbia, aliado de Rusia, en 2006, y Rusia se opuso a su posterior ingreso a la OTAN.

El tercer lugar, aun sin el conteo final de votos pero ya irreversible de ascender, era para Por el Futuro de Montenegro, propuesta electoral del partido prorruso y proserbio Frente Democrático, con 15,1%.

Mientras tanto, la coalición Acción Unida para la Reforma (URA) / Demócratas de Montenegro lograba 12,3% de los votos.

El Partido Bosniaco de la minoría bosniaca de Montenegro obtenía un 8,6 por ciento de votos y el Partido Socialdemócrata de Montenegro se quedaba en el 3,3 por ciento, recogió la agencia de noticias Europa Press.

Foro Albanés lograba 2,2% de apoyo.

CEMI informó que la participación fue de 56,4% y que no se han detectado irregularidades importantes.

Dos gobiernos han sido derrocados al perder votaciones en el Parlamento sobre su continuidad impulsadas por la oposición desde las elecciones legislativas de agosto de 2020 en este país de los Balcanes de 620.000 habitantes, con costas al mar Adriático.

El histórico Milo Djukanovic del DPS ha gobernado Montenegro desde 1991 hasta 2020 y tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2 de abril dejó la primera línea política.

En las elecciones presidenciales de abril, Jakov Milatovic, economista proeuropeo de 36 años, derrotó cómodamente a Djukanovic, figura dominante en la escena política montenegrina desde hace tres décadas.

En 2020 Djukanovic ya había perdido el poder por primera, en medio de acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, desde la derrota del DPS en 2020 por una variopinta coalición que incluye formaciones prorrusas y proserbias, ninguno de los dos bandos ha sido capaz de formar una mayoría estable.

