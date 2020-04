El oficialismo rechaza rescates económicos a estados demócratas y desata otra pulseada

Poco antes de que las autoridades informaran que más de 26 millones de estadounidenses perdieron el trabajo en las últimas cinco semanas, lo que representa un derrumbe peor que en la Depresión, Mitch McConnell había rechazado, sin mucha diplomacia, la posibilidad de que el Estado federal ayude a los estados sumidos en crisis económica por la pandemia.

“No vamos a dejar que se aprovechen de la pandemia para resolver muchos problemas que ellos mismos crearon y las malas decisiones que ellos tomaron en el pasado. No va a haber ningún interés entre los republicanos de rescatar a los sistemas jubilatorios de los estados pidiéndole dinero a las futuras generaciones”, sentenció McConnell en una entrevista con la cadena Fox News.

“Yo claramente estaría a favor de dejar que los estados se declaren en bancarrota. Eso salvaría a algunas ciudades y no existe ninguna buena razón para que no lo hagan”, agregó el senador, por lo que la ira de los demócratas no tardó en llegar.

Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, el estado más golpeado con más de 257.000 casos confirmados y más de 15.000 muertos, ya mantuvo tensos intercambios públicos con el presidente Donald Trump y ahora no dudó en contestarle a McConnell.

“Una de las ideas más tontas de todos los tiempos vino recién del senador Mitch McConnell. Su sugerencia de que hay que dejar que los estados entren en bancarrota no tiene sentido. Dice que no quiere un rescate de estados azules. 15.000 personas murieron, este no es un momento para hacer política”, sentenció el gobernador en su Twitter.

Cuomo, además, sostuvo que mientras el estado de Nueva York “aporta 116.000 millones de dólares al fondo federal más de lo que retira, Kentucky (el estado que representa McConnell) toma 148.000 millones de dólares más de lo que pone en ese fondo”.

“Pero, -continuó- ¿ahora nosotros no merecemos que nos ayuden porque las 15.000 personas que murieron eran predominantemente demócratas?”

Con el peor brote del país, Nueva York está muy lejos de poder reabrir su economía, lo que predice que la crisis económica será especialmente profunda en ese estado, donde los muertos aún superan los 400 cada día y las internaciones las 1.300.

Pero Cuomo no fue el único que rechazó las declaraciones de McConnell.

En medio de los preparativos para aprobar hoy un nuevo paquete de estímulo de 480.000 millones de dólares para paliar la crisis económica, la presidenta de la cámara baja, el pleno que debe votar, acusó al líder republicano de estar haciendo campaña electoral con la crisis de la pandemia.

“Miren al lenguaje de Mitch McConnell: ‘No voy a rescatar a los estados azules, deberían entrar en bancarrota’. ¿En serio? ¡¿En serio?! ¿Tan inseguro está sobre su propia elección en Kentucky que debe echar mano a este patético lenguaje?”, aseguró Nancy Pelosi, en referencia a la elección general de noviembre próximo, que no sólo definirá la reelección de Trump sino también la conformación de un nuevo Congreso.

Mientras en Washington la campaña electoral cada vez se mezcla más con la gestión de la pandemia, en el resto del país muchos estados dieron los primeros pasos para reabrir sus economías, en medio de advertencias de expertos sobre posibles rebrotes de coronavirus.

Incluso, algunos estados, como Florida, comenzaron a flexibilizar sus medidas de aislamiento social aún cuando sus curvas de contagios y muertos continúan creciendo.

El estado sureño, gobernado por un férreo aliado de Trump, el impulsor numero uno de una reapertura rápida de la economía, registró hoy más de 28.800 casos confirmados y más de 960 muertes.