El oficialismo rechazó en el Senado el balance de cuentas de Macri del 2016 y quiere ir a la Justicia

El Frente de Todos rechazó en el Senado el balance de gastos e ingresos realizado durante 2016 por la administración del ex presidente Mauricio Macri y anticipó que planea concurrir a la Justicia porque considera que se cometieron “delitos” en el manejo de los fondos públicos.

La discusión se dio en el marco de una reunión virtual de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que se encarga de aprobar los informes correspondientes a los gastos e ingresos de las distintas gestiones, que llegan al Congreso luego de la aprobación de la Auditoría General de la Nación (AGN).

En ese contexto, el jefe del bloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, declaró que el presupuesto del primer año del gobierno de Macri “no se cumplió, fue desvariado en un 41 por ciento” y aseguró que las modificaciones que se realizaron no fueron enviadas al Congreso pertinentemente.

“Hay responsabilidades del Presidente de la Nación (Mauricio Macri) como del jefe de Gabinete (Marcos Peña), no se puede cambiar el presupuesto porque violan la Constitución y la ley de administración financiera. Se cometió un delito porque se uno no puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”, añadió.

Por su parte, el auditor Miguel Angel Pichetto recordó que “como senador nacional en el 2019, los bloques acordamos aprobar la Cuenta de Inversión 2016, en base al informe favorable de la Auditoría General de la Nación. Luego de la elección, esto se postergó”.

“El rechazo actual de la cuenta 2016 es por la mayoría que detenta el oficialismo y configura un precedente negativo, porque el Congreso siempre avaló los dictámenes de la Auditoría. Es un hecho de naturaleza política para poner en la campaña electoral el tema de la deuda”, se quejó.

En el marco de la reunión, uno de los puntos de controversia fueron los gastos en inteligencia que, según comentaron, se duplicó durante la gestión de Macri.

“Si lo apruebo me convierto en cómplice”, chicaneó Mayans, en contraposición con la postura de Juntos por el Cambio que resolvió acompañar de aprobación en minoría.

“No me llama la atención esta resolución que se está tomando en cuanto al rechazo de la cuenta de inversión realizada por el PEN en el ejercicio fiscal 2016 en donde se demuestra el incumplimiento de muchas normas y leyes en vigencia”, añadió al respecto Oscar Parrilli.

Por parte de la oposición, el senador Juan Carlos Romero discrepó con las expresiones de Mayans al señalar que “no hay tantas observaciones de la Auditoría como para que se rechace”. En ese marco, comparó balances de las gestiones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner al indicar que se han visto (cuentas de inversión) “mucho peores de la gestión kirchnerista donde, por ejemplo, Vialidad decía que no podía enviar el listado de obras porque no los tenía y porque no querían mostrar lo que pasaba con la obra pública”.





